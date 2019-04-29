Франция хочет предложить Евросоюзу отменить антироссийские санкции

О планах партии рассказал депутат Тьерри Мариани в интервью газете "Известия". Он напомнил, в конце мая пройдут выборы в Европарламент, а далее французские представители желают поставить вопрос о санкциях. Но Мариани подчеркивает, что в случае согласия Евросоюза на полную отмену ограничений уйдет по меньшей мере два года.

Мариани, как французский депутат, не раз посещал Крым, напоминает телеканал "Россия 24". И в этом интервью он заявил об интересе своих соотечественников к инвестициям в крымские санатории, а также призвал крымчан развивать организованные групповые туры для французов.