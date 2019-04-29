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Франция хочет предложить Евросоюзу отменить антироссийские санкции 

Вести.Ru + ещё 7 11 часов назад
Фото: Reuters
Французская партия планирует поднять в Европарламенте вопрос о снятии санкций в отношении России. Речь о "Национальном объединении", ранее известном как "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
О планах партии рассказал депутат Тьерри Мариани в интервью газете "Известия". Он напомнил, в конце мая пройдут выборы в Европарламент, а далее французские представители желают поставить вопрос о санкциях. Но Мариани подчеркивает, что в случае согласия Евросоюза на полную отмену ограничений уйдет по меньшей мере два года.
Мариани, как французский депутат, не раз посещал Крым, напоминает телеканал "Россия 24". И в этом интервью он заявил об интересе своих соотечественников к инвестициям в крымские санатории, а также призвал крымчан развивать организованные групповые туры для французов.
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Политика , МАРИН ЛЕ ПЕН , Тьерри Мариани , ЕС , Европарламент , Национальный фронт , газета "Известия" , Франция
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