The National Interest (США): Америка должна поддержать Украину в ее противостоянии России

Член комитета Палаты представителей по международным делам Конгресса США Майкл Маккол в откровенной форме призывает Вашингтон увеличить объемы продаж военной техники и оружия на Украину , чтобы «нанести удар по России » и никогда не позволить ей «вернуть статус сверхдержавы», который она утратила после распада СССР.

Свободные и честные выборы на Украине, в результате которых победил Владимир Зеленский , стали положительным шагом на пути Украины к демократическому будущему, однако угроза со стороны России никуда не исчезла. Над страной до сих пор нависает тень активного военного конфликта с Россией Владимира Путина , а Кремль не прекращает попытки посеять разногласия и хаос посредством тщательно спланированной кампании по распространению дезинформации и пропаганды, которая направлена против украинского правительства и общества. Если мы хотим нанести удар России, тогда помощь в противостоянии Путину у самых его границ станет мощным сигналом того, что Америка будет защищать своих союзников, где бы они ни находились.

Москва постоянно игнорирует требования международного права и условия Минских соглашений, оказывая активную поддержку сепаратистам на востоке Украины, продолжая контролировать незаконным образом захваченный Крым и препятствуя заходу кораблей в украинские порты. Более того, в ноябре 2018 года захват украинских военных судов и моряков в Азовском море вообще произошел в нейтральных водах, что является очевидным нарушением принципа свободы навигации. Хотя те санкции, которые администрация ввела против российских чиновников, ответственных за эти действия, оказывают определенное влияние, самым тяжелым ударом для России станет формирование свободной, независимой и демократической Украины.

Я ездил на Украину и был на линии фронта путинской гибридной войны, в ходе которой Россия испытывает свое новое кибероружие и тактику. Одним из самых разрушительных примеров стал российский вирус NotPetya, который возник на Украине и распространился в 64 странах мира. Он причинил американским правительственным агентствам и таким компаниям, как Maersk, ущерб на сумму более 10 миллиардов долларов и полностью остановил работу порта Лос-Анджелеса. Теперь, когда начинается президентский срок Зеленского и когда до парламентских выборов на Украине остается не так много времени, я продолжу пристально следить за пропагандой и кибератаками России, потому что я боюсь, что Москва попытается использовать эту тактику для вмешательства в американские президентские выборы 2020 года.

Одним из важнейших вызовов для избранного президента Зеленского станет проведение ключевых экономических и политических реформ в стране, которая еще не оправилась от своего коррумпированного прошлого. В настоящее время на долю 10 самых богатых граждан Украины приходится 10% ВВП страны. Мы должны сотрудничать с Украиной, чтобы выработать стратегию устранения монополий и обеспечить потребителей более честными рынками. Пока украинское правительство медлит с проведением ключевых реформ, направленных на искоренение коррупции, нам необходимо продолжать поддерживать такие институты, как Высший антикоррупционный суд Украины.

Слова и действия администрации Трампа и Конгресса США продолжают доказывать готовность Америки решительно поддерживать Украину. Америка демонстрирует свое стремление помочь Украине в укреплении ее суверенитета, когда она предпринимает такие шаги, как, к примеру, крымская декларация госсекретаря Майка Помпео (Mike Pompeo), обнародованная в июле 2018 года, и принятие Палатой представителей законопроекта о непризнании аннексии Крыма Россией (Crimea Annexation Non-Recognition Act).

Мы можем принять и другие меры. В частности, нам необходимо разработать эффективную стратегию действий в Черном море, чтобы США, НАТО и другие союзники Америки имели возможность регулярно отправлять туда свои корабли для поддержки Украины в ее противостоянии России. Также мы должны увеличить объемы продаж военного оборудования и оружия и объемы помощи в обеспечении безопасности Украины. Прошлогодняя партия противотанковых ракет «Джавелин» заметно изменила положение Украины, которая получила возможность более эффективно защищаться от пророссийских сепаратистов на востоке страны. Наш трудолюбивый спецпредставитель США по Украине Курт Волкер (Kurt Volker) недавно сказал: «Нам также необходимо обратить внимание на противовоздушную и береговую оборону… Они нужны Украине для того, чтобы у нее была возможность защищать себя и предотвращать возможную агрессию против ее территорий».

Нападение в Азовском море продемонстрировало то, насколько сильно Украина нуждается в средствах и силах для защиты. Именно поэтому я отправил письмо советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону (John Bolton). Это письмо мы составили вместе с моими коллегами Адамом Кинзингером (Adam Kinzinger), Брайаном Фитцпатриком (Brian Fitzpatrick) и Грегом Пенсом (Greg Pence), чтобы предложить помощь конгресса в предоставлении дополнительного наступательного и оборонительного военного оборудования Украине.

Судя по действиям Путина на Украине, в Европе и во всем мире, очевидно, что он хочет вернуть России статус сверхдержавы, который она когда-то утратила в связи с распадом СССР. Давайте и впредь помогать Украине и другим нашим союзникам, чтобы этого никогда не произошло.

The National Interest, США