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Пушков ответил на слова Зеленского о «миссии» Украины 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
Как написал парламентарий в твиттере, прежде всего избранному президенту страны необходимо отдать под суд виновных "в резне в Одессе" и "обстрелах Донбасса", а также "запретить своих нацистов", а уже после этого говорить о миссии государства.
"Пока Украина это пугало, а не пример", — считает Пушков.
Накануне Владимир Зеленский прокомментировал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР, подписанный Владимиром Путиным. В фейсбуке он написал, что "не советует" Москве "соблазнять граждан Украины" паспортами. Он также добавил, что Киев не откажется от своей миссии "служить примером демократии для постсоветских стран". По его словам, Украина будет предоставлять гражданство "всем, кто готов бороться за свободу".
В среду 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Президент подчеркнул, что у Москвы нет желания создавать Украине проблемы, однако ситуация с правами жителей на юго-востоке страны переходит границы.
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Политика , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Владимир Путин
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