Кремль оценил идею создания Большой Евразии

«Нам выгодно, и мы считаем, что нужно стремиться к Большой Евразии», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ушаков отметил, что Москва философски относится к звучащим в СМИ мнениям о том, что китайская инициатива «Один пояс, один путь» — это некое поглощение Китаем всей планеты.

«У нас свои тоже есть предпочтения и идеи, которые мы излагаем, в том числе на этом форуме, который представляет отличную площадку для того, чтобы все это обсудить», — сказал представитель Кремля.

«То есть «интеграция интеграций» — сам лозунг очень хороший, мы его поддерживаем», — заключил он.

Второй форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь» проходил в Пекине 25-27 апреля. Президент России Владимир Путин принимал участие в его работе. По итогам визита в Китай Путин заявил, что все страны, с представителями которых он встречался, хотят сотрудничать с Москвой.