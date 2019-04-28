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Кремль оценил идею создания Большой Евразии 

Деловая газета «Взгляд» 16 часов назад
Создание единого пространства Большой Евразии, включающего и Европейский союз, и Евразийский экономический союз, и различные китайские интеграционные инициативы, является выгодным для России, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«Нам выгодно, и мы считаем, что нужно стремиться к Большой Евразии», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Ушаков отметил, что Москва философски относится к звучащим в СМИ мнениям о том, что китайская инициатива «Один пояс, один путь» — это некое поглощение Китаем всей планеты.
«У нас свои тоже есть предпочтения и идеи, которые мы излагаем, в том числе на этом форуме, который представляет отличную площадку для того, чтобы все это обсудить», — сказал представитель Кремля.
«То есть «интеграция интеграций» — сам лозунг очень хороший, мы его поддерживаем», — заключил он.
Второй форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь» проходил в Пекине 25-27 апреля. Президент России Владимир Путин принимал участие в его работе. По итогам визита в Китай Путин заявил, что все страны, с представителями которых он встречался, хотят сотрудничать с Москвой.
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Политика , Видео , Юрий Ушаков , Владимир Путин , ЕС , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС , Москва
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