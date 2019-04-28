Британия разрабатывает план противостояния с РФ

Правительство Великобритании разрабатывает пакет мер, которые помогут Альбиону противостоять враждебным государствам. Члены кабинета министров рассчитывают изменить правила работы Палаты лордов, чтобы обязать её членов раскрыть свои активы, связанные с Россией и Китаем.

Кроме того, предполагается введение закона о шпионаже с целью выявления иностранных агентов, работающих в банках и других компаниях. Уже разработано законодательства, облегчающее выдворение из страны сотрудников иностранной разведки, даже если они находятся в Великобритании законно.

Речь, в том числе, идёт о сотрудниках китайской корпорации Huawei, создающих на Альбионе мобильную связь пятого поколения, если их уличат в работе на разведку Китая.

По некоторым данным, в Британии сейчас работают больше шпионов, чем в разгар холодной войны. Замглавы МИД страны по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что нововведения обеспечат прозрачность политической системы и поспособствуют защите британской демократии от гибридных атак враждебных государств, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что британские следователи извлекли из архивов уголовное дело парламентария Эйри Нива, погибшего в результате подрыва ирландскими боевиками его автомобиля в 1979 году. Возобновление расследования было инициировано главой МВД Великобритании Саджидом Джавидом.