Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине

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Песков ответил на «тайный» вопрос 

Вести.Ru 59 минут назад
Президенту приходится перед каждой встрече читать в среднем от 5 до 10 страниц документов, при этом в первый день визита в Китай было 5 или 6 встреч, к каждой из которых нужно было подготовиться, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Владимир Соловьев попросил его ответить на "совсем тайный" вопрос о том, сколько страниц пришлось прочитать главе государстве перед каждой встречей.
"Кроме того, еще могут быть отдельные справки и по людям, и по темам сотрудничества, и по проектам. Поэтому это огромный массив, и чтобы с ним управиться, нужно иметь определенную сноровку и талант", — подчеркнул Песков
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