Песков объяснил присоединение Китая к «рестрикциям» США

Песков: Китай присоединился не к санкциям, а к ограничениям

Китай несмотря на то, что присоединился к антироссийским санкциями, не является их сторонником, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе " Москва . Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Он подчеркнул, что китайские партнеры присоединились не столько к санкциям, а к ограничениям.

"Многие китайские банки, экономические структуры вынуждены оглядываться на те рестрикции, которые применяют американцы и другие страны, потому что все-таки мы живем в век взаимозависимой экономики. Поэтому, конечно, осторожность достаточно часто проявляется со стороны китайских партнеров, но это не значит, что они являются сторонниками этих санкций", — отметил Песков.

Он пояснил, что нужно дать время "раскрутиться маховику". 10 лет назад сложно было представить, что объем товарооборота между Россией и Китаем может исчисляться сотней миллиардов долларов США. "Планировали 100, а получилось 107", — напомнил Песков, отметив, что это лучшим образом свидетельствует "о том, что этот маховик раскручивается, и поступательное развитие торгово-экономического инвестиционного сотрудничества дает свои плоды".

При этом международная экономика "чрезмерно заражена инфекцией односторонних рестрикций, которые употребляются в меркантильных целях". Эти рестрикции незаконны с точки зрения международного права и норм международной торговли и связаны с желанием обеспечить рост собственной экономики.

Президент США Дональд Трамп заявил о росте американской экономики на 3,2% за первый квартал, это огромные объемы роста, подчеркнул Песков.