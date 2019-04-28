В Кремле отреагировали на «ядерный призыв» Трампа

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Ушаков: Россия готова к диалогу по ядерному разоружению 

ТАСС + ещё 5 57 минут назад
Россия готова поддержать диалог по ядерному разоружению, но ни США, ни Китай такие переговоры пока не начинали. Так помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия, Китай и США могли бы приступить к ядерному разоружению.
Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
"К новым [договоренностям] мы тоже готовы, но для этого нужны серьезные переговоры, к которым пока еще никто не приступал, к сожалению", — сказал Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", говоря об отношении российской стороны к подобным предложениям и о готовности к новым соглашениям в этой сфере.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что сперва "надо выполнять то, что еще осталось [действующие соглашения по разоружению]".
26 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за отказ от ядерного оружия. Избавиться от него, по мнению Трампа, должны также Россия и Китай.
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Политика , Армия , Видео , США , Китай
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