Если Зеленский выступает за свободу, то он не должен говорить за граждан Украины, что им нужно, а что не нужно. Они без него решат. Многие жители ДНР/ЛНР уже решили. Пусть лучше задумается о том, как выправить свою страну, иначе от желающих получить росс.паспорт отбоя не будет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 апреля 2019 г.