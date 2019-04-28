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Пушков ответил на слова Зеленского о российских паспортах для украинцев 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощении выдачи российских паспортов для украинцев.
Ранее российские власти упростили процедуру предоставления гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Президент Владимир Путин также не исключил, что эти изменения могут распространиться на всех граждан Украины. После этого Зеленский заявил, что Москве не стоит "зря тратить время" и "соблазнять" украинских граждан упрощенной процедурой выдачи паспортов.
"Если Зеленский выступает за свободу, то он не должен говорить за граждан Украины, что им нужно, а что не нужно. Они без него решат. Многие жители ДНР/ЛНР уже решили", — написал Пушков в Twitter.
Сенатор также призвал Зеленского задуматься над тем, как исправить ситуацию в своей стране. В противном случае, от желающих получить российский паспорт "отбоя не будет", подчеркнул Пушков.
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Комментарии1
Политика , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Владимир Путин
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