Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование

«Из-за Кремля»: в Киеве требуют отмены выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

Об этом она написала у себя на странице в Фейсбуке.

По ее мнению, для реализации Минских соглашений « Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев».

Со своей стороны, уверена Геращенко, Киев свою часть политического блока Минских соглашений выполнил.

«Мы приняли закон и об амнистии (под которую, кстати, не подпадают террористы и убийцы, а вот «заблудившиеся» — да), и об особенностях местного самоуправления», — написала она, отметив, что эти законы не вступили в силу «из-за России и Кремля».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что приоритетной темой на переговорах с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским , если они состоятся, будет урегулирование в Донбассе, что возможно только на основании реализации минских соглашений.

24 апреля Путин подписал указ, дающий возможность жителям отдельных регионов Донбасса оформлять российское гражданство по упрощённой схеме.