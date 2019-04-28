Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко считает, что Россия должна отменить решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
Об этом она написала у себя на странице в Фейсбуке.
По ее мнению, для реализации Минских соглашений «Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев».
Со своей стороны, уверена Геращенко, Киев свою часть политического блока Минских соглашений выполнил.
«Мы приняли закон и об амнистии (под которую, кстати, не подпадают террористы и убийцы, а вот «заблудившиеся» — да), и об особенностях местного самоуправления», — написала она, отметив, что эти законы не вступили в силу «из-за России и Кремля».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что приоритетной темой на переговорах с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, если они состоятся, будет урегулирование в Донбассе, что возможно только на основании реализации минских соглашений.
24 апреля Путин подписал указ, дающий возможность жителям отдельных регионов Донбасса оформлять российское гражданство по упрощённой схеме.