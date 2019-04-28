Зеленский противоречит сам себе

Информационной бомбой стало сообщение о том, что Россия стала выдавать в Донбассе свои паспорта. Если грубо, то так. Но важное уточнение — в том, что Россия таким образом граждан ДНР и ЛНР принимает к себе в полноценное гражданство со всеми правами, которое это гражданство предполагает. Собственно, об этом — об упрощенном порядке предоставления гражданства — Путин и подписал указ.

"В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Установить, что рассмотрение заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации, поданных лицами, названными в пункте 1 настоящего указа, осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления и представления документов", — говорится в документе.

Работа уже началась. В Донбассе открываются офисы уполномоченных лиц по приему документов. Бюрократия предельно проста — заявление и паспорт гражданина ДНР или ЛНР. Уполномоченный везет документы в Москву, в столице России принимается решение, а сам российский паспорт уже вручается в России лично. За ним нужно приехать. Работу ведет Главное управление по вопросам миграции МВД России.

"Необходимо иметь паспорт гражданина ДНР, ЛНР, заявление, написанное в соответствии с указом президента Российской Федерации. В случае, если гражданин захочет приобрести гражданство вместе с ребенком, необходимо будет еще свидетельство о рождении, его копия. А также документ о перемене фамилии, если был заключен брак", — пояснила Валентина Казакова, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России.

Но что российский паспорт, собственно, меняет в жизни?

"После приема в гражданство РФ жителей Донецкой и Луганской республик будут обладать всеми равными правами гражданина Российской Федерации, свободы передвижения по территории РФ, возможность зарегистрироваться в одном из субъектов, обратиться за медицинской помощью, получать пенсии, а также избирать и быть избранными, то есть реализовать свое избирательное право", — отметила Казакова.

А сколько прибавится у нас в итоге россиян?

"Учитывая, что полмиллиона граждан Украины, проживающих в ДНР, ЛНР, имеют паспорта этих республик, то, изъявив желание, они смогут приобрести гражданство Российской Федерации", — сказала Валентина Казакова.

Понятно, на Украине подняли жуткий вой. Мол, Россия, проводит такую вот ползучую аннексию непризнанных республик. И журналисты, конечно, эту резонансную тему не смогли обойти во время пресс-конференции Владимира Путина во Владивостоке. Президент изложил свою позицию обстоятельно. Прежде всего Россия лишь использует опыт стран Евросоюза, выдающих свои паспорта гражданам других стран.

"Это странно, что у кого-то решения подобного рода вызывают негативную реакцию. И вот почему. Потому что, например, Польша уже в течение многих лет — чуть ли не с 2009 года — выдает карты поляка. То же самое, даже больше: выдает паспорта Венгрия, паспорта выдает Румыния (венграм, румынам, полякам). В этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств (родственных связей, смешанных браков и каких-то других соображений)? Я здесь не вижу ничего необычного. Более того, когда другие страны, соседи Украины, в течение многих лет уже это делают, почему Россия не может этого делать, тем более что люди, проживающие на территориях Донецкой Республики или Луганской Республики, находятся в гораздо более сложном положении, чем поляки, румыны или венгры на территории Украины?" — сказал Владимир Путин.

Путин ссылается на практику стран Евросоюза со знанием дела. Так, Польша уже давно жителям западных областей Украины выдает свои паспорта. План до конца текущего года — предоставить гражданство до 700 тысяч человек. Цель — сориентировать этнических поляков на Польшу. Лишь по официальным данным, в западноукраинских регионах проживают 144 тысячи поляков, по неофициальным, — 900 тысяч. Из них. по официальным данным, 47 тысяч, а по неофициальным, 500 тысяч имеют так называемую "карту поляка", дающую право на бесплатное образование в Польше и работу.

Менее масштабно, но тоже действуют другие приграничные страны ЕС. В Закарпатской области выданы, по разным оценкам, от 80 до 150 тысяч венгерских паспортов. В Черновицкой области — до 80 тысяч — румынских. Более 35 тысяч румынских паспортов выданы в Одесской области. Плюс там же выданы более 15 тысяч болгарских паспортов.

Да что говорить, если ближайшие соратники Порошенко — с паспортами ЕС? Так, у первого заместителя руководителя парламентской партии "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононеко — испанское гражданство, у главы МВД Украины Авакова — итальянский паспорт. У депутата Верховной Рады Балоги — венгерский. Точно такой же — у подавшего в отставку председателя Закарпатской облгосадминистрации Москаля. Да и многие главы и депутаты райсоветов, сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов Львовской, Ровненской, Волынской, Закарпатской, Одесской, Черновицкой и других областей Украины также получили польское, венгерское, румынское и болгарское гражданство.

Ну, а выдача российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик — исключительно гуманитарная миссия. Ведь украинские власти при Порошенко лишили их всего — от социальной защиты и медицинской помощи до элементарно всех документов, что, мягко говоря, осложняет жизнь. Да и экономическая блокада чего стоит. Не может ведь так продолжаться вечно. Пока другие думают о территориях и пространствах, Путин, как всегда, думает о людях.

"Они лишены очень многого. Элементарных человеческих прав с точки зрения получения образования, например. Им даже трудно передвигаться по территории Украины либо третьих стран, по территории России даже трудно передвигаться, им не купить билет даже часто на самолет или поезд. Это вообще запредельная ситуация. Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный характер", — подчеркнул глава российского государства.

Понятно, что у многих возник вполне закономерный вопрос: почему Россия решила выдавать свои паспорта жителям Донбасса именно сейчас, через 3 дня после президентских выборов на Украине, Порошенко же проиграл? Однако высказывания по Донбассу и будущего президента Украины Владимира Зеленского также не вселяют надежду. Путин ведь их слышит.

"Что же касается еще действующих, но уходящих от власти и приходящих на смену властей Украины, то и прежняя, и приходящая, насколько я себе представляю, публично об этом говорят, например, не собирались и не собираются до сих пор подписывать соответствующие нормативные акты об амнистии. Они не собираются признавать особый статус ЛНР и ДНР. А это ключевые вопросы Минских соглашений. Это означает, что они не собираются исполнять их. А как же судьба людей, которые проживают на этих территориях? Они так и будут брошены? Они так и будут жить в полной изоляции? Конечно, мы не можем на это спокойно смотреть. Но мы далеки от того, чтобы кого-то провоцировать. Если приходящие к власти люди в Киеве найдут в себе силы реализовать Минские соглашения, то мы будем всячески этому содействовать и будем все делать для того, чтобы нормализовать ситуацию на юго-востоке Украины", — отметил Владимир Путин.

Он дает шанс и открыт для взаимодействия. Избранный президент Украины Зеленский пока звучит легкомысленно, чтобы не сказать безответственно. Как вам такой фрагмент из его интервью агентству "РБК-Украина" на последней неделе перед голосованием во втором туре?

— Для вас Владимир Путин — враг?

— Конечно, — сказал Зеленский.

— Подпишите ли вы закон об амнистии боевиков так называемых ДНР и ЛНР?

— Нет.

— Должен ли быть у Донбасса особый статус?

— Я считаю, что нет.

Хотя ранее Зеленский заявлял, что готов к переговорам с Владимиром Путиным и даже был не против Минских соглашений:

"Прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать.

Что мы для этого можем сделать? Продолжать минские договоренности, но все согласны, что нужно реформировать Минский формат. Должен быть формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей".

Как видим, ни амнистии, ни особого статуса Донбасса — а именно это и есть главное в Минских соглашениях — у Зеленского в голове нет. По Донбассу у него все как-то сумбурно и противоречиво. Будем считать, что пока не разобрался. Зато Путин с Зеленским лично готов встречаться и даже с удовольствием задать вопросы и про амнистию, и про особый статус.

"И то, и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений. А как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему ЛНР, ДНР? Я бы с удовольствием задал бы ему эти вопросы, и подискутировал бы на эту тему", — отметил президент РФ.

Тем временем несколько миллионов жителей Донбасса продолжают страдать из-за глупости Киева, и ждать им, пока Зеленский разберется, как-то не с руки. Новость об указе Путина — долгожданная.

"Очень важно то, что ощущают жители Донецкой народной республики. Это очень долгожданно, прошло 5 лет, и вот сейчас мы получаем российские паспорта. это дополнительное окно возможности, которое есть сейчас у жителей Донецкой народной республики", — сказал глава ДНР Денис Пушилин.

"В Луганской народной республике уже начат процесс подачи документов для получения паспорта гражданина Российской Федерации. Со своей стороны, руководство республики на сегодняшний день делает все возможное для того, чтобы процесс подачи документов был максимально простым и удобным для наших граждан", — заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Но у всей этой истории есть и внутрироссийское измерение. У кого-то даже возникло опасение, что социальные гарантии жителям Донбасса будут предоставляться за счет российских регионов. Рассеять сомнения попросили у Путина журналисты, когда президент был в Китае.

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство. По поводу исполнения или неисполнения наших социальных обязательств перед нашими гражданами в России. Сомнений нет: все социальные обязательства — социальные выплаты, пенсии, их повышение — все будет исполнено. Это не спонтанное решение, оно не принималось с кондачка. Прежде чем подписать этот указ, мы все посчитали: и количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами. Такого точно не будет", — заверил Путин.

Если вернуться к Украине, то понятно, что сейчас для изменения к лучшему наших отношений открылись возможности, а пятилетка ненависти, что связана с именем Порошенко, может остаться в прошлом. Ровно о возможностях журналисты и спросили Путина во Владивостоке.

"Это будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое политическое руководство Украины. Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать эти отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке. А оценивать? Что здесь оценивать? Это полный провал политики Порошенко. Полный и абсолютный. И я уверен, что новые власти не могут это не понимать", — сказал российский президент.

То есть Порошенко для Украины — это полный провал. Зоны свободной торговли с Европой так и не получилось. Вместо нее — европейские квоты. Европейский безвиз обернулся бегством из страны миллионов. Пока гастарбайтеры там обустраиваются, но через год-другой уже перевезут к себе семьи и перестанут отправлять на Украину миллиарды евро. Порошенко разрушил промышленность, люди обнищали и деморализованы, усугубил церковный раскол, добил здравоохранение и инфраструктуру страны. Коррупция в стране просто небывалая. Украина в неподъемных долгах. В общем, все это грустно и жалко. Да еще разруха в головах. Вылезать из всего этого придется долго, а лечение может оказаться еще и крайне болезненным. Так что наследство у президента Зеленского не позавидуешь.