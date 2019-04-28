Лучше признать. В США высказались о «российском Крыме»

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В США назвали способ помириться с Россией 

Lenta.ru 42 минуты назад
США необходимо заключить с Россией временное соглашение, которое затем можно будет заменить постоянным договором, чтобы нормализовать отношения между странами. Об этом говорится в материале The National Interest.
Путин позвал китайцев в Крым
В статье по итогам встречи президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином говорится, что Москве свойственно сближаться с Европой, нежели с Пекином. Отмечается, что Вашингтону необходимо усилить коалицию против Китая, поэтому хорошие отношения с Россией в интересах американской стороны.
Автор материала считает, что Россия не заинтересована в конфликте с Европой или США и надеется, что они перестанут угрожать ее безопасности. По мнению эксперта, Вашингтон может отменить экономические санкции в отношении России и признать Крым российским. Москва, в свою очередь, могла бы прекратить поддержку жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, говорится в материале. Автор полагает, что Вашингтон должен сделать все возможное, чтобы предотвратить объединение двух его главных конкурентов.
Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли 26 апреля. Обе стороны назвали встречу продуктивной. Путин также отметил высокий уровень развития экономических связей с Китаем. По его словам, товарооборот в 2018 году достиг 108 миллиардов долларов. Китайский лидер указал на высокий уровень доверия между странами.
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Комментарии22
Политика , Видео , США , Цзиньпин Си , Владимир Путин , The National Interest , Республика Крым
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