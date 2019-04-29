Реакция новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Facebook на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме свидетельствует о соблазне руководить страной из социальной сети, считает заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.
Ранее Зеленский отреагировал в Facebook на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли, по его мнению, многие украинцы этого захотят.
"Соблазн руководить страной из Facebook победил. С почином — на Украине появился еще один "мессия", который будет писать заклинания в Facebook", — цитирует Яровую ее пресс-служба.
Парламентарий предположила, что теперь гражданам Украины нужно будет переместится в виртуальный мир, "где будет разливаться зелье счастья в исполнении новоиспеченного гаранта".
"Есть один нюанс: старикам, женщинам и детям Донбасса не до Facebook. Им нужны реальные гарантии на жизнь, безопасность и будущее", — считает вице-спикер ГД.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Президент, говоря об указе о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.