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Жириновский показал, как Россия «разделит» Украину 

Р-Спорт 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР, экс-кандидат в президенты Владимир Жириновский на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал видео, где режет подаренный ему торт в форме территории Украины.
На видео он иронично отмечает, что оставляет Украине всего третью часть ее территории, а всю оставшуюся часть называет "Юго-Восточной Россией", куда войдут "Новороссия" и "Малороссия".
Кроме того, он предлагает назвать ту часть, что останется Украине, "Галицией".
"А здесь пускай будет называться Галиция. Это вот я оставляю им. Торт очень вкусный. Видите, как я мягко режу и никому ничего плохого не хочу. Одна треть им, а две трети — нам", — иронизирует Жириновский.
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Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР
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