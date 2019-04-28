Жириновский показал, как Россия «разделит» Украину

Лидер ЛДПР , экс-кандидат в президенты Владимир Жириновский на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал видео, где режет подаренный ему торт в форме территории Украины

На видео он иронично отмечает, что оставляет Украине всего третью часть ее территории, а всю оставшуюся часть называет "Юго-Восточной Россией", куда войдут "Новороссия" и "Малороссия".

Кроме того, он предлагает назвать ту часть, что останется Украине, "Галицией".