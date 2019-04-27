В действиях России увидели возрождение СССР

Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко считает, что Россия собирается возродить Советский Союз. Об этом, по мнению дипломата, свидетельствует упрощённый порядок предоставления российского гражданства жителям Донбасса.
Действия России Ельченко назвал намерением «засеять» всю Украину своими паспортами, а происходящее сравнил с произведением британского писателя Джорджа Оруэлла.
Безумное действие по Оруэллу продолжается. Далее последует возрождение СССР? А Совет Безопасности ООН и дальше терпеливо будет ждать, призывая во все стороны? — написал постпред в Twitter.
Божевільне дійство за Орвелом триває. Черговий намір засіяти вже всю Україну російськими паспортами. Далі буде відродження СРСР? А Рада Безпеки ООН і далі терплячи чекатиме, «закликаючи всі сторони»? pic.twitter.com/jp4marcbok— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 27 апреля 2019 г.
Ранее News.ru сообщал, что российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Владимира Путина о планах по упрощению порядка получения гражданства РФ для всех украинцев. Он отметил, что реализация этой идеи может стать «мощным ударом по антироссийской политике Киева».