В действиях России увидели возрождение СССР

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Возрождение СССР назвали возможным в ООН 

News.ru 1 час назад
Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко считает, что Россия собирается возродить Советский Союз. Об этом, по мнению дипломата, свидетельствует упрощённый порядок предоставления российского гражданства жителям Донбасса.
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Действия России Ельченко назвал намерением «засеять» всю Украину своими паспортами, а происходящее сравнил с произведением британского писателя Джорджа Оруэлла.
Безумное действие по Оруэллу продолжается. Далее последует возрождение СССР? А Совет Безопасности ООН и дальше терпеливо будет ждать, призывая во все стороны? — написал постпред в Twitter.
Ранее News.ru сообщал, что российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Владимира Путина о планах по упрощению порядка получения гражданства РФ для всех украинцев. Он отметил, что реализация этой идеи может стать «мощным ударом по антироссийской политике Киева».
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Политика , Видео , Алексей Пушков , Джордж Оруэлл , Владимир Путин , Владимир Ельченко , Совбез ООН , ООН
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