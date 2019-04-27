В действиях России увидели возрождение СССР

Божевільне дійство за Орвелом триває. Черговий намір засіяти вже всю Україну російськими паспортами. Далі буде відродження СРСР? А Рада Безпеки ООН і далі терплячи чекатиме, «закликаючи всі сторони»? pic.twitter.com/jp4marcbok— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 27 апреля 2019 г.