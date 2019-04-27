«Пока не Господь Бог»: Путин о Зеленском

«Пока не Господь Бог»: Путин ответил, «предстанет» ли перед Зеленским

«Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», — сказал российский лидер в ответ на вопрос, что он скажет Зеленскому, «представ» перед ним.

По словам Путина, приоритетной темой на таких переговорах будет урегулирование в Донбассе, что возможно только на основании реализации минских соглашений.