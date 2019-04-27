«Пока не Господь Бог»: Путин о Зеленском

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в Пекине, отметил, что не исключает возможной встречи с Владимиром Зеленским, который одержал победу на президентских выборах на Украине, передает РИА Новости.
«Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», — сказал российский лидер в ответ на вопрос, что он скажет Зеленскому, «представ» перед ним.
По словам Путина, приоритетной темой на таких переговорах будет урегулирование в Донбассе, что возможно только на основании реализации минских соглашений.
"Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны говорит о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины", — заявил президент.