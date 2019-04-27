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«Схватили, посадили девчонку за решетку»: Путин о Бутиной 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин назвал приговор, вынесенный россиянке Марии Бутиной в США, беспределом, сообщает РИА Новости.
«МИД дал уже комментарий по поводу 18-месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел. Так и есть», — сказал президент.
Он считает, что осталось неясным, за какое преступление осудили Бутину. По мнению Путина, речь идет о совершенно необоснованном преследовании в формате «борьба за честь погон».
«Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего. Ну нечего предъявлять. Но так, чтобы уж не выглядело совсем нелепо, дали ей, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата», — сказал Путин.
Накануне американский суд приговорил Бутину к 1,5 годам тюремного заключения. Она была задержана в США летом 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Ей вменялось в вину намерение «использовать личные связи с лицами в США, влияющими на американскую политику», «налаживать неофициальные контакты», «проникать в организации, действующие в политике США».
Россиянка пошла на сделку со следствием и частично признала свою вину.
Комментарии7
Политика , США , Владимир Путин , МИД , РИА Новости
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