«Схватили, посадили девчонку за решетку»: Путин о Бутиной

«МИД дал уже комментарий по поводу 18-месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел. Так и есть», — сказал президент.

Он считает, что осталось неясным, за какое преступление осудили Бутину. По мнению Путина, речь идет о совершенно необоснованном преследовании в формате «борьба за честь погон».

«Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего. Ну нечего предъявлять. Но так, чтобы уж не выглядело совсем нелепо, дали ей, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата», — сказал Путин.

Накануне американский суд приговорил Бутину к 1,5 годам тюремного заключения. Она была задержана в США летом 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Ей вменялось в вину намерение «использовать личные связи с лицами в США, влияющими на американскую политику», «налаживать неофициальные контакты», «проникать в организации, действующие в политике США».

Россиянка пошла на сделку со следствием и частично признала свою вину.