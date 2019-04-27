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Путин рассказал, сколько спал за последние дни 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что в последние дни спал по 5,5-6 часов и высыпался.
На этой неделе президент посетил несколько городов: Санкт-Петербург, Читу, Владивосток и Пекин.
"Засыпал, спал по 5,5-6 часов, нормально высыпался", — ответил он на вопрос, сколько спал в эти дни.
Ранее в субботу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на аналогичный вопрос ответил: "Он же Путин, он не спит, он работает".
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