Путин рассказал, сколько спал за последние дни 

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что в последние дни спал по 5,5-6 часов и высыпался.
Путин о словах Пескова про напряженный график: «Засыпал и спал по пять с половиной, шесть часов. Нормально. Высыпаюсь» pic.twitter.com/eLeeoComr8— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 апреля 2019 г.
На этой неделе президент посетил несколько городов: Санкт-Петербург, Читу, Владивосток и Пекин.
"Засыпал, спал по 5,5-6 часов, нормально высыпался", — ответил он на вопрос, сколько спал в эти дни.
Ранее в субботу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на аналогичный вопрос ответил: "Он же Путин, он не спит, он работает".