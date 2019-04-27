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Пушков дал совет Зеленскому в вопросе разрешения ситуации в Донбассе 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского об условиях мира в Донбассе.
"В штабе Зеленского убеждены, что мир в Донбассе "должен наступить на условиях Украины". Но на ее условиях он не наступит, поскольку в Донбассе эти условия не примут. Порошенко добивался того же — результат известен. Не следовало бы новому президенту идти по старому пути", — написал Пушков в Twitter.
Ранее спикер штаба Дмитрий Разумков заявил, что метода, как "завтра закончить войну, нет ни у кого", однако мир должен наступить на условиях Киева. Вместе с тем, он отметил, что российские предложения могли бы погасить конфликт в регионе, однако для украинских патриотов такой путь неприемлем.
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