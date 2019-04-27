Поклонская посоветовала «Порошенко и компании» собирать вещи для бегства

"Пану Порошенко с Ко следует заняться сбором вещей, которые им понадобятся для дальних поездок при бегстве, когда настанет время отвечать перед народом за все содеянное", — сказала она РИА Новости.

По ее словам, президентские выборы на Украине показали усталость и неприятие народом антироссийского вектора внешней политики.