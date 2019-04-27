Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская советует уходящему президенту Украины Петру Порошенко и его сподвижникам собирать вещи для бегства.
"Пану Порошенко с Ко следует заняться сбором вещей, которые им понадобятся для дальних поездок при бегстве, когда настанет время отвечать перед народом за все содеянное", — сказала она РИА Новости.
По ее словам, президентские выборы на Украине показали усталость и неприятие народом антироссийского вектора внешней политики.
"Порошенко старается напоследок только усугубить общую ситуацию на Украине, даже позорный языковой закон напоследок поспешили принять. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим принципиальную оценку всего того вреда, который Порошенко нанес своим правлением украинскому народу. По крайней мере, очень хочется на это надеяться", — добавила Поклонская.