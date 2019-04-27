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Поклонская посоветовала «Порошенко и компании» собирать вещи для бегства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская советует уходящему президенту Украины Петру Порошенко и его сподвижникам собирать вещи для бегства.
"Пану Порошенко с Ко следует заняться сбором вещей, которые им понадобятся для дальних поездок при бегстве, когда настанет время отвечать перед народом за все содеянное", — сказала она РИА Новости.
По ее словам, президентские выборы на Украине показали усталость и неприятие народом антироссийского вектора внешней политики.
"Порошенко старается напоследок только усугубить общую ситуацию на Украине, даже позорный языковой закон напоследок поспешили принять. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим принципиальную оценку всего того вреда, который Порошенко нанес своим правлением украинскому народу. По крайней мере, очень хочется на это надеяться", — добавила Поклонская.
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Политика , Украина , Петр Порошенко , Наталья Поклонская , Госдума , РИА Новости
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