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«Вопиющее беззаконие»: посольство о приговоре Бутиной 

Газета.Ru + ещё 11 23 часа назад
Фото: Газета.ru
Приговор россиянке Марии Бутиной является вопиющим беззаконием, передает ТАСС заявление посольства России в США.
"Возмущены вопиющим беззаконием американской Фемиды. С горечью констатируем, что в условиях параноидальной русофобии в США здравый смысл не возобладал", — говорится в заявлении.
Ранее адвокат Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что спецслужбы США возбудили уголовное дело против нее главным образом из-за того, что она является гражданкой России.
Американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
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Политика , США , ИТАР-ТАСС
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