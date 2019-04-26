Захарова ответила на критику Порошенко из-за паспортов для жителей Донбасса

По ее словам, после публикации соответствующего указа Порошенко "захлебнулся от возмущения".

Захарова напомнила, что в ходе своей предвыборной программы действующий украинский президент заявлял, что его противником является Владимир Путин

"Плакаты, слоганы и выступления мы все помним. Порошенко выборы проиграл. Получается, что проиграл их не кому-либо, а Президенту России Владимиру Путину. Ну, все, Петр Алексеевич, теперь подчиняйтесь воле того, с кем, по Вашим же словам, Вы состязались и кому Вы, по Вашей же логике, проиграли", — написала Захарова в фейсбуке.

Указ о паспортах

В среду Путин подписал президентский указ, упрощающий процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В документе уточняется, что решение принято для защиты прав и свобод человека в соответствии с нормами международного права.

Сейчас в России находятся более миллиона выходцев с юго-востока Украины.

Решение Кремля осудили в Киеве. В частности, указ Путина раскритиковали действующий и будущие президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Так, нынешний украинский лидер назвал документ "беспрецедентным вмешательством" во внутренние дела страны, который якобы нарушает обязательства России в рамках минских договоренностей. Порошенко также призвал усилить антироссийские санкции, обвинив Москву в подготовке аннексии Донбасса.

Возмущение Киева удивило российского президента. Как отметил Путин, многие государства практикуют такую же схему с выдачей паспортов, например, Венгрия и Румыния.

Российский лидер объяснил, что не имеет никакого желания создавать проблемы украинским властям, однако ситуация с правами человека в Донбассе переходит допустимые границы.