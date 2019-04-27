Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков назвал неприемлемым длительное заключение Бутиной в тюрьме 

ТАСС + ещё 19 10 часов назад
Фото: ТАСС
Факт длительного содержания в неволе россиянки Марии Бутиной, приговоренной в США к полутора годам заключения, неприемлем, она не могла совершить того, в чем ее обвиняют.
Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в субботу вынесение приговора гражданке России.
"Сам факт ее содержания на протяжении такого длительного уже времени в неволе, конечно, является для нас неприемлемым, — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС. — Мы считаем, что эта гражданка России не была и не могла, собственно, быть замешанной в том, в чем она обвиняется".
Отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают приговор Бутиной к 18 месяцев тюрьмы, несмотря на то, что она пошла на сделку со следствием, Песков подчеркнул, что факт наличия такой сделки является ключевым.
"Мы с вами не знаем деталей этой сделки со следствием", — сказал он.
Он также добавил, что уверенность в невиновности российской гражданки является принципиальной позицией Кремля. "А дальше, я повторяю, поскольку мы не знаем, о какой именно сделке шла речь, не знаем нюансов, то наверное, комментировать было неправильно", — заключил он.
ТАСС: последние новости
Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского Путин рассказал, что в последние дни спал по шесть часов в сутки Путин назвал важнейшей государственной задачей ликвидацию последствий пожаров в Забайкалье
Комментарии1
Политика , США , Дмитрий Песков , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами18
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому2
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме41
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах103
Ребенок умер после катания с горки1
Видео
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»
В мире Украина
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Шоу-бизнес
В деле сестер-убийц наметился внезапный поворот
Криминал Происшествия
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах
Политика Статьи
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украина В мире
Меладзе требует пересмотра итогов шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте
В мире Украина
«Я был очень обескуражен»: Фотий о победе дочери Алсу
Общество
Украина сообщила о проблемах на границе с Крымом
В мире Конфликты
Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение