Песков назвал неприемлемым длительное заключение Бутиной в тюрьме

Факт длительного содержания в неволе россиянки Марии Бутиной, приговоренной в США к полутора годам заключения, неприемлем, она не могла совершить того, в чем ее обвиняют.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в субботу вынесение приговора гражданке России

"Сам факт ее содержания на протяжении такого длительного уже времени в неволе, конечно, является для нас неприемлемым, — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС. — Мы считаем, что эта гражданка России не была и не могла, собственно, быть замешанной в том, в чем она обвиняется".

Отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают приговор Бутиной к 18 месяцев тюрьмы, несмотря на то, что она пошла на сделку со следствием, Песков подчеркнул, что факт наличия такой сделки является ключевым.

"Мы с вами не знаем деталей этой сделки со следствием", — сказал он.

Он также добавил, что уверенность в невиновности российской гражданки является принципиальной позицией Кремля. "А дальше, я повторяю, поскольку мы не знаем, о какой именно сделке шла речь, не знаем нюансов, то наверное, комментировать было неправильно", — заключил он.