Избранный президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с президентом России Владимиром Путиным один на один. Об этом, как пишет «Лента.ру», рассказал бывший президент Польши Александр Квасьневский.
«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Экс-президент Польши назвал российского лидера «политическим хищником» и предположил, что личная встреча с Путиным не может закончится для Зеленского победой.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что говорить о возможности совместной работы Владимира Путина с новым украинским лидером пока рано. По словам Пескова, в Кремле будут смотреть, какие первые шаги предпримет новый президент на своем посту.