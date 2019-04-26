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«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один» 

Рамблер + ещё 3 13 минут назад
Избранный президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с президентом России Владимиром Путиным один на один. Об этом, как пишет «Лента.ру», рассказал бывший президент Польши Александр Квасьневский.
«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Экс-президент Польши назвал российского лидера «политическим хищником» и предположил, что личная встреча с Путиным не может закончится для Зеленского победой.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что говорить о возможности совместной работы Владимира Путина с новым украинским лидером пока рано. По словам Пескова, в Кремле будут смотреть, какие первые шаги предпримет новый президент на своем посту.
Политика , Видео , В мире , Украина , Александр Квасьневский , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Lenta.ru
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