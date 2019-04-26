Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках нормандского формата, то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции» — сказал Квасьневский.

По мнению экс-президента Польши, это справедливое решение, поскольку встреча тет-а-тет с таким «политическим хищником» как Путин не закончилась бы для Зеленского благоприятно.

Ранее сразу несколько украинских и иностранных политиков дали Зеленскому советы по общению с Путиным. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал победителя президентских выборов быть с российским лидером «прямым, честным, без подвохов».

По мнению военного советника Зеленского Ивана Апаршина, вести переговоры с Россией нужно только в присутствии «мощных стран» — США и Великобритании.

В свою очередь в Кремле заявили, что будут выстраивать линию будущих отношений с Киевом с учетом заявлений и действий Зеленского.

21 марта на Украине состоялся второй тур выборов президента. С большим преимуществом победу в нем одержал Владимир Зеленский, опередивший Петра Порошнко.

Нормандский формат — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран утвердили в Минске документ, предусматривающий, в частности, введение в регионе режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.