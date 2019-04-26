Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский отказался от встречи с российским лидером Владимиром Путиным один на один. Об этом сообщил бывший президент Польши Александр Квасьневский, пишет «Укринформ».
«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках нормандского формата, то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции» — сказал Квасьневский.
По мнению экс-президента Польши, это справедливое решение, поскольку встреча тет-а-тет с таким «политическим хищником» как Путин не закончилась бы для Зеленского благоприятно.
Ранее сразу несколько украинских и иностранных политиков дали Зеленскому советы по общению с Путиным. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал победителя президентских выборов быть с российским лидером «прямым, честным, без подвохов».
По мнению военного советника Зеленского Ивана Апаршина, вести переговоры с Россией нужно только в присутствии «мощных стран» — США и Великобритании.
В свою очередь в Кремле заявили, что будут выстраивать линию будущих отношений с Киевом с учетом заявлений и действий Зеленского.
21 марта на Украине состоялся второй тур выборов президента. С большим преимуществом победу в нем одержал Владимир Зеленский, опередивший Петра Порошнко.
Нормандский формат — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран утвердили в Минске документ, предусматривающий, в частности, введение в регионе режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.
Последние новости
В России загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева» В ЛНР сообщили об очередях за российскими паспортами Бывшего сотрудника ФСБ обвинили в хищении полумиллиарда рублей
Комментарии11
Политика , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Германия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина в предвкушении: ЦИК объявит итоги выборов48
Американское правосудие: Бутиной вынесли приговор57
Ракеты в опасности? Горит оборонный завод России344
Санкционный план: Киев готовит новый «удар» по России74
Теракт продолжается? Новые взрывы на Шри-Ланке3
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Молодые львы развязали кровавую битву со старым
Происшествия В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение