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В Госдуме прокомментировали призыв Трампа отказаться от ядерного оружия 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT слова американского лидера Дональда Трампа о том, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
«Последнее время мы наблюдаем, что слова американских политиков расходятся с делом. С одной стороны, они заявляют о необходимости начала возобновления переговорного процесса по актуальным вопросам, в том числе и в сфере разоружения. Но когда всё доходит до реальных действий, они отказываются от любых контактов на правительственном уровне», — сказал Морозов.
Депутат также отметил, что Дональд Трамп может делать подобные заявления для создания имиджа миротворца.
«Но, если в этот раз данная инициатива закончится какими-то реальными делами и американцы сядут за стол переговоров по такой очень важно проблеме, то это можно только поприветствовать. Будем надеяться на конкретные шаги», — считает он.
Ранее Трамп заявил, что США, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1
Политика , Армия , Оружие , Антон Морозов , Дональд Трамп , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Китай , США
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