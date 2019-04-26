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Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Быстрицкой 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью актрисы театра и кино Элины Быстрицкой.
"Не стало блистательной Элины Авраамовны Быстрицкой. Это большая утрата для российского искусства, для родных, близких, для всех нас. Более полувека выходя на сцену родного Малого театра или играя в кино, она восхищала и очаровывала каждой своей работой", — написал он в пятницу на своей странице в Facebook.
Премьер отметил, что много ролей Быстрицкой были посвящены Великой Отечественной войне, через тяжелые испытания которой она прошла. "Всю свою жизнь Элина Авраамовна Быстрицкая являлась ярким примером истинного служения искусству, была доброжелательным и открытым человеком. Такой она и останется в сердцах поклонников ее таланта", — добавил он.
Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни.
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