Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков назвал прекрасной идею Трампа отказаться от ядерного оружия 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Призыв американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю отказаться от ядерного оружия является прекрасной идеей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Идея прекрасная!» — приводит газета «Ведомости» его слова.
При этом Песков отметил отсутствие деталей в предложении президента США.
«Нет понимания, в чём суть инициативы», — добавил он.
Ранее Трамп заявил, что необходимо избавиться от ядерных вооружений.
Позднее в Министерстве иностранных дел России заявили, что приветствуют призыв американского президента.
RT на русском: последние новости
Трамп приветствовал заявление Путина по КНДР Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма В Госдуме прокомментировали призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
Политика , Армия , США , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , МИД , Ведомости , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина в предвкушении: ЦИК объявит итоги выборов48
Американское правосудие: Бутиной вынесли приговор62
Ракеты в опасности? Горит оборонный завод России357
Санкционный план: Киев готовит новый «удар» по России74
Теракт продолжается? Новые взрывы на Шри-Ланке3
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Молодые львы развязали кровавую битву со старым
Происшествия В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение