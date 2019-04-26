Песков назвал прекрасной идею Трампа отказаться от ядерного оружия

«Идея прекрасная!» — приводит газета «Ведомости» его слова.

При этом Песков отметил отсутствие деталей в предложении президента США.

«Нет понимания, в чём суть инициативы», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что необходимо избавиться от ядерных вооружений.