Призыв американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю отказаться от ядерного оружия является прекрасной идеей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Идея прекрасная!» — приводит газета «Ведомости» его слова.
При этом Песков отметил отсутствие деталей в предложении президента США.
«Нет понимания, в чём суть инициативы», — добавил он.
Ранее Трамп заявил, что необходимо избавиться от ядерных вооружений.
Позднее в Министерстве иностранных дел России заявили, что приветствуют призыв американского президента.