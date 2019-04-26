«Оба получили от саммита то, что хотели». Мировые СМИ о встрече Путина и Ким Чен Ына

КНДР

Rodong Sinmun: Уважаемого высшего руководителя тепло встретил президент Владимир Владимирович Путин. Уважаемый высший руководитель имел трогательную первую встречу с президентом Путиным и радостно обменялся с ним приветствиями. Президент Путин приветствовал уважаемого высшего руководителя, который совершил первый визит в Россию для развития и укрепления глубоко укоренившейся дружбы между двумя странами.

Прошли переговоры в формате тет-а-тет между товарищем Ким Чен Ыном и господином Путиным. Уважаемый высший руководитель и господин президент Путин провели конструктивную беседу в дружественной и искренней атмосфере. Высшие руководители КНДР и РФ единодушно решили, что нынешняя встреча и переговоры стали полезным моментом, который имеет большое значение для устойчивого и здорового развития дружественных отношений между двумя странами, отличающихся давней историей и традициями дружбы, а также для стратегического урегулирования нестабильной обстановки на Корейском полуострове, сложившейся после второго саммита глав КНДР и США . Беседа продолжалась долгое время в чистосердечной и дружеской атмосфере.

Уважаемый высший руководитель отметил, что рад посещению дружественной соседней страны России по приглашению президента Путина и эта встреча стала особо важным моментом для того, чтобы еще раз подтвердить неизменное течение истории корейско-российских отношений и более прочно и поступательно развивать дружественные отношения между двумя странами. Уважаемый высший руководитель сказал, что подъем корейско-российских отношений на новую высокую ступень в соответствии с требованиями нового столетия является необходимой обязанностью перед эпохой и историей. Он подтвердил решимость открыть новый период процветания и развития корейско-российских отношений по замыслам предыдущих руководителей…

Обе стороны решили придать дополнительный импульс работе межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между КНДР и РФ, принять активные меры в разных сферах для подъема взаимовыгодных торгово-экономических отношений между двумя странами на более высокий уровень. Стороны также проанализировали и оценили развитие ситуации на Корейском полуострове, серьезно обсудили пути налаживания стратегического взаимопонимания и тактического взаимодействия между двумя странами в процессе обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе.

Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в целом в регионе в настоящее время находится без движения и даже приблизилась к опасной грани, чреватой возвращением к начальной точке. Он также сказал, что мир и безопасность на Корейском полуострове полностью зависят от последующего подхода США и что КНДР будет готова к любому возможному сценарию.

На переговорах обе стороны решили в дальнейшем теснее поддерживать взаимопонимание и узы, усилить стратегическое содействие для обеспечения мира и безопасности в регионе. Уважаемый высший руководитель пригласил президента Путина посетить КНДР в удобное время, и приглашение было с удовольствием принято.

Республика Корея

Korea Times: Мировое сообщество пристально наблюдало за встречей Ким Чен Ына и Путина, но саммит не вызвал такой же волны интереса в мире, как переговоры северокорейского лидера с Мун Чжэ Ином или Дональдом Трампом . Заграничные поездки Ким Чен Ына потеряли новизну, а после саммита в Ханое многие осознали, что, возможно, лидер КНДР не очень и стремится к ядерному разоружению. В ходе встречи лидеры Северной Кореи и России лишь обменялись пожеланиями добра и официальными заявлениями относительно их позиций по ситуации на Корейском полуострове.

Визит Ким Чен Ына в Россию видится как часть его стратегии давления на США. Северокорейский лидер должен сфокусироваться на возобновлении диалога с Вашингтоном и выполнять данные им обещания относительно денуклеаризации.

Dong-a Ilbo: По итогам саммита Путин заявил о необходимости предоставления Северной Корее международных гарантий безопасности в случае ее ядерного разоружения, упомянув о возможном возобновлении в будущем переговоров в многостороннем формате. Это может значительно усилить влияние России на Корейском полуострове, особенно с учетом того, что Ким Чен Ын призвал Москву стать посредником в возобновлении диалога с Вашингтоном по вопросам денуклеаризации.

В то же время неизвестно, что Ким Чен Ын сказал Путину по поводу многостороннего обсуждения вопросов денуклеаризации. Такой формат может еще сильнее затормозить процесс отмены санкций против Северной Кореи, поэтому северокорейский лидер едва ли согласится с этой идеей и вместо этого скорее предпочтет прямые переговоры с Трампом.

Япония

Yomiuri Shimbun: Ким Чен Ын на саммите во Владивостоке продемонстрировал наличие тесных отношений с дружественной Россией и тем самым, как полагают, сумел оказать сдерживающее воздействие на США, которые намерены твердо придерживаться курса на сохранение жестких санкций в отношении Пхеньяна . Вполне вероятно, что Ким Чен Ын попросил Россию о помощи, чтобы побудить Вашингтон снизить планку требований и согласиться на "поэтапную денуклеаризацию", на чем настаивает Северная Корея.

В то же время интересам России отвечало бы смягчение экономических санкций в отношении Северной Кореи. В 2018 году объем торговли между РФ и Северной Кореей сократился практически наполовину по сравнению с предыдущим годом до уровня $34 млн В Москве отмечают, что это стало следствием международных санкций в отношении Пхеньяна.

Москва также давно выдвигает концепцию прокладки газопровода до Южной Кореи через территорию КНДР в случае отмены санкций и стабилизации обстановки на полуострове. Это способствовало бы улучшению экономической ситуации на российском Дальнем Востоке, освоение которого отстает на фоне сокращения местного населения.

С другой стороны, отношения России с США в последнее время неуклонно ухудшаются на фоне присоединения Крыма в 2014 году и выхода обеих стран из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Усиление влияния Москвы на Пхеньян может в этих условиях стать важной дипломатической картой в отношении Вашингтона.

Asahi Shimbun: Северная Корея стремится к двусторонним прямым переговорам с США по проблеме денуклеаризации, однако Россия всегда подчеркивала важность многостороннего диалога на эту тему. Встреча во Владивостоке, как полагают, стала результатом того, что второй американо-северокорейский саммит в феврале закончился провалом: США отвергли поэтапное смягчение санкций, на чем настаивал Пхеньян. В этих условиях привлекает внимание то, что во Владивостоке Путин вновь указал на перспективность возобновления шестисторонних переговоров о ядерной программе Северной Кореи. Лидеры России и Северной Кореи подтвердили, что готовы предпринимать согласованные действия в данном направлении. Это создает сложные проблемы для США и должно расширить дипломатические возможности России в поисках путей выхода из нынешнего положения.

Путин открыто поддерживает подход, при котором поэтапные шаги Пхеньяна должны сопровождаться встречными шагами и поощрением со стороны Соединенных Штатов. Ким Чен Ын, в свою очередь, настаивает на скорейшем смягчении санкций, которые наносят болезненные удары по его стране. Ранее северокорейский лидер сохранял дистанцию от России, уделяя главное внимание прямому диалогу с Трампом. Однако все изменилось после неудачного саммита в Ханое в феврале — теперь уже Путин стал важной картой для Пхеньяна в его попытках оказать давление на Вашингтон.

Sankei Shimbun: Рост влияния России на ситуацию вокруг Корейского полуострова приводит к общему усилению международной роли Москвы. Путин проявляет интерес к строительству транскорейского газопровода, модернизации железных дорог КНДР, использованию северокорейской рабочей силы на Дальнем Востоке России. Для осуществления всех этих проектов предварительным условием является смягчение санкций в отношении Пхеньяна.

Северная Корея хочет усилить свои позиции на переговорах с США, демонстрируя поддержку со стороны Москвы. Однако Вашингтон, как представляется, хорошо понимает такую тактику Пхеньяна и не настроен на быстрые уступки. Ким Чен Ын также не намерен сдаваться, и обе стороны, похоже, готовы к длительной схватке.

Nikkei Shimbun: Во Владивостоке Путин поддержал поэтапный подход к процессу денуклеаризации и постепенного смягчения санкций в отношении Северной Кореи. Ким Чен Ын, со своей стороны, выразил стремлением к проведению третьего саммита с Трампом в случае уступок со стороны США. Пхеньян уже заручился поддержкой со стороны Китая и теперь будет добиваться встречных шагов со стороны Вашингтона, опираясь на Пекин и Москву.

Mainichi Shimbun: Северная Корея, конечно, хочет расширения экономических отношений с Россией. Однако Москва опутана многочисленным санкциям, что серьезно ограничивает двустороннее сотрудничество.

С другой стороны, большая часть внешней торговли Северной Кореи приходится на Китай, доля России в ней крайне невелика. Однако Пхеньян хотел бы максимального расширения сотрудничества с Москвой хотя бы в тех сферах, которые не затронуты санкциями. Крайне привлекательна для него и военная область, поскольку Северная Корея активно использует вооружения советского типа.

Китай

Global Times: Встреча лидеров России и КНДР повлияет не только на отношения Москвы и Пхеньяна, но и на проблему Корейского полуострова в целом. Она позволит привести к более устойчивому балансу международные силы, имеющие отношение к этому вопросу. Россия граничит с КНДР, входит в число пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и должна играть еще более активную роль в урегулировании проблемы Корейского полуострова. Усиление координации между Китаем, Россией и КНДР будет способствовать поддержанию мирной ситуации на полуострове, продвижению переговоров по его денуклеаризации и поэтому заслуживает поддержки.

China Daily: Первый саммит Ким Чен Ына и Путина призван противостоять "максимальному давлению" со стороны Соединенных Штатов. Активное вовлечение России (в урегулирование ситуации в регионе) должно восприниматься в позитивном ключе, поскольку позволит создать новые стимулы для ядерного разоружения на Корейском полуострове.

США

Associated Press: Высказывания президента Путина по завершении продолжавшегося один день саммита во Владивостоке свидетельствуют о растущем недовольстве Ким Чен Ына попытками Вашингтона оказывать максимальный нажим до тех пор, пока Север не согласится на полную денуклеаризацию.

Пока нет ясности, какие соглашения заключили лидеры двух стран. Помимо заявления о политической поддержке, Ким Чен Ын, как считалось, ожидал экономической помощи в какой-то форме и, возможно, даже возвращения к рассмотрению вопроса о санкциях, из-за которых более 10 тыс. северокорейских рабочих будут вынуждены покинуть Россию до конца года.

CNN: Встреча лидеров России и Северной Кореи завершилась без совместного заявления. В условиях, когда не было подробной информации о закрытой части встречи, журналисты сосредоточили внимание на протокольных мероприятиях, в том числе и на обмене подарками.

Тот факт, что саммит прошел так, как планировалось, похоже, указывает на победу Кремля. Вновь складывается впечатление, что Путин сумел занять позицию влиятельного участника в дипломатической игре.

По словам российского лидера, Ким Чен Ын сам попросил его о том, чтобы тот изложил США позицию Пхеньяна. Итак, одним из важных итогов встречи стал сигнал Кремля: если вы хотите урегулировать какую-то проблему путем переговоров, то важно вести переговоры с Путиным.

The New York Times: Президент Путин организовал публичное шоу в поддержку Северной Кореи в вопросах ядерного разоружения, что, как представляется, противоречит подходу президента Трампа к вопросам ядерной дипломатии.

Российские официальные лица давно настаивали на том, что они хотят поддержать усилия Трампа в проведении переговоров один на один с Ким Чен Ыном. Однако в беседе с журналистами во Владивостоке после встречи Путин заявил, что Северная Корея, прежде чем отказаться от своего ядерного арсенала, нуждается в гарантиях безопасности со стороны большего числа стран, а не только со стороны США.

Любые попытки России возродить шестисторонний формат переговоров о ситуации на Корейском полуострове стали бы плохой новостью для Трампа, который ранее неоднократно заявлял, что такой формат — наглядный пример неверной тактики, применявшейся прежними администрациями США. Он утверждал, что его подход — прямые контакты с Ким Чен Ыном — имеет гораздо более высокие шансы на то, чтобы обеспечить денуклеаризацию.

The Wall Street Journal: Встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина завершилась обязательством установить прочные связи, но без каких-либо публичных обещаний Москвы предоставить экономическую помощь для того, чтобы смягчить последствия санкций. Эта встреча помогла Ким Чен Ыну укрепить свой престиж у себя в стране и стала сигналом о том, что его режим, обладающий ядерным оружием, не изолирован на международной арене в условиях, когда он пытается избавиться от санкций и выйти из тупика, возникшего на переговорах с администрацией Трампа по вопросу о денуклеаризации. Для Путина эта встреча открыла возможность и далее продвигать его амбициозные планы по восстановлению позиций Москвы в качестве ведущей мировой державы.

Северная Корея нуждалась во встрече в большей степени, чем Россия, которая заняла прагматичную позицию по отношению к Северной Корее. Несмотря на просьбы Ким Чен Ына, кремлевский лидер вряд ли проявлял склонность предоставить сколько-нибудь значимую помощь.

NBC: Северная Корея на протяжении нескольких месяцев вела переговоры с США по вопросу о денуклеаризации, и после первой встречи с Ким Чен Ыном в 2018 году Трамп заявил, что у них установились особые отношениях. Но состоявшаяся в феврале вторая встреча не привела к выработке соглашения, переговоры застопорились и складывается впечатление, что их участники все еще расходятся во мнениях по вопросу о том, что означает денуклеаризация. Встреча с Путиным дает возможность Ким Чен Ыну по крайней мере послать сигнал Трампу, что у Пхеньяна есть возможность выбирать участников сделки, считает профессор университета в южнокорейском Пусане Роберт Келли

Fox News: Бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон считает, что первая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына была не слишком результативной. Она, скорее, имела символическое значение, чего и добивались ее участники.

"Каких-то заметных результатов нет, — указал Ричардсон. — Ким Чен Ын не получил экономической помощи, но сама встреча отвечала интересам лидеров двух стран. Путину она дала возможность продемонстрировать, что он все еще является влиятельным игроком на мировой арене. Для Кима эта встреча стала свидетельством того, что он не находится в дипломатической изоляции. Фактически, Ким Чен Ын добивается от России содействия по двум направлениям: он хочет ослабить режим санкций, иными словами, чтобы через границу к нему поступало какое-то количество нефти. И, во-вторых, как кажется, он заявляет о том, что Россия должна быть в числе стран, которые будут осуществлять контроль за любым соглашением между США и Северной Кореей, как это было 10 лет назад, когда шли шестисторонние переговоры с участием России".

Voice of America: Ким Чен Ыну нужна внешнеполитическая победа после неудачного второго саммита с президентом Трампом, а президент Путин стремится усилить влияние Москвы в регионе и получить больше рычагов воздействия на Вашингтон.

Некоторые эксперты полагают, что Ким Чен Ын попытается укрепить связи своей страны с Россией и Китаем. Другие считают, что нет ясности, какую роль может сыграть Москва в усилиях по возобновлению переговоров по ядерной тематике. Тем не менее, саммит дает Путину возможность попытаться усилить свое влияние на политику в регионе и ситуацию с ядерной программой Северной Кореи.

The Washington Post: Призыв Путина к более широкому многонациональному подходу к урегулированию ситуации вокруг Северной Кореи контрастирует со стратегией Трампа по ведению диалога с глазу на глаз с северокорейским лидером.

Для Кремля, стремящегося принять участие в переговорах по ядерной проблеме, саммит демонстрирует растущую политическую роль России по всему миру. Для Ким Чен Ына встреча с мировым лидером, таким как Путин, дала возможность сохранить лицо после провала второго раунда переговоров с Трампом в Ханое.

The Hill: Визит в Россию через два месяца после провалившегося второго раунда ядерных переговоров с президентом Трампом — не слишком приятное, но ожидаемое продолжение усилий Северной Кореи, направленных на то, чтобы и дальше оказывать давление на США в ситуации продолжающегося ядерного тупика. Обращаясь к Москве, Ким Чен Ын надеется тем самым дать понять, что Северная Корея рассматривает и другие варианты, а также убедить Путина выступить на стороне Пхеньяна в поддержку некоторого смягчения санкций.

Саммит также дает Москве возможность обеспечить свое дипломатическое влияние в регионе и сохранить сильную позицию в отношении Трампа.

Великобритания

Financial Times: Оба (Владимир Путин и Ким Чен Ын) получили от саммита во Владивостоке то, что хотели. Ситуация вокруг Ким Чен Ына свидетельствует о том, что к контактам с ним стремятся и, если переговоры с Трампом по-прежнему не будут давать результатов, у него есть другие потенциальные международные союзники. Путин, со своей стороны, продемонстрировал, что Россия по-прежнему важный игрок в геополитике и дипломатии.

The Times: У Путина есть веские причины для встречи с Ким Чен Ыном — Москва не хочет видеть нестабильную страну-изгоя с ядерным оружием у своих границ. При этом впечатление, складывающееся от саммита во Владивостоке, довольно однозначное: Путин теперь оказался на том же месте, на котором еще несколько недель назад был Трамп, то есть рядом с Ким Чен Ыном, и работает над тем, чтобы нейтрализовать одну из главных угроз безопасности на всей планете.

Россия не может предложить Северной Корее так много, как США. И Ким рассчитывает, что Трамп отреагирует на тот факт, что Путин занял его место на международной арене — в центре дипломатических усилий на излюбленном направлении президента США. Проще говоря, северокорейский лидер хочет заставить Трампа завидовать и снова заманить его за стол переговоров, возможно, согласившись на новые уступки.

Трамп, отправляясь на саммит (в Ханой), объявил, что готовится заключить сделку (с КНДР). Москва же мудро не повышала градус ожиданий, стремясь прежде всего обеспечить себе возможность участия в итоговом урегулировании ситуации на Корейском полуострове. В процессе уже участвует Пекин, а теперь и Москва застолбила за собой место. Однако Пхеньян будет в первую очередь следить за реакцией Вашингтона.

The Guardian: После встречи лидеры не сообщили о достижении каких-либо соглашений, аналитики же предупреждают о том, что Россия может предложить Северной Корее лишь скромную дипломатическую и экономическую поддержку. Однако дружеский тон контрастировал с тем, который был отмечен на неудачном саммите между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в феврале во Вьетнаме. Вторая встреча на высшем уровне между Трампом и Ким Чен Ыном в Ханое завершилась без достижения согласия и с различными объяснениями относительно неспособности добиться прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова.

Reuters: Пока переговоры между Северной Кореей и США находятся в тупике, саммит во Владивостоке дает Пхеньяну возможность искать поддержку с другой стороны — российской, а, возможно, и облегчить бремя санкций, которые бьют по ее экономике. Для Кремля этот саммит — шанс показать себя глобальным дипломатическим игроком, несмотря на попытки Запада его изолировать.

Представители российской стороны отмечали, что будут выступать за возобновление шестисторонних переговоров по ядерной программе Пхеньяна — давнего формата, который оказался на втором плане из-за дипломатических усилий Ким Чен Ына и Трампа. Но поскольку Москва сохраняет приверженность соблюдению международных санкций в отношении Северной Кореи, пока та не свернет свою ядерную программу, аналитики говорят, что саммит едва ли обернется для Пхеньяна какой-либо ощутимой помощью и ограничится проявлением дружеских чувств.

Independent: Сохраняя дружественные отношения с Северной Кореей, Москва в целом отдает серьезные вопросы северокорейской политики в ведение Пекина. Нынешняя встреча, ставшая по большому счету символической, вряд ли это изменит.

Франция

Libération: Смена тональности, стиля и места. Два месяца спустя после фиаско в Ханое на встрече с Дональдом Трампом Ким Чен Ын смог пообщаться в течение пяти часов с Владимиром Путиным во Владивостоке, дальневосточной столице России.

Москва выступает за диалог с Пхеньяном на основе дорожной карты, определенной Китаем и Россией. Москва уже потребовала отмены международных санкций, в то время как США обвинили ее в пособничестве Пхеньяну в их обходе. Именно на вопросе санкций "споткнулся" саммит в Ханое. С тех пор диалог США и КНДР стал напряженным. Пхеньян даже потребовал замены госсекретаря Майка Помпео "более осторожным и зрелым переговорщиком".

Ким Чен Ын ищет поддержки. Его визит во Владивосток позволяет возродить исторические связи с Москвой, чтобы прийти к более стабильным и прочным отношениям. Его вечный бронепоезд получил торжественный прием во Владивостоке с красным ковром, почетным караулом и красочными костюмами.

Российский президент вошел таким образом в клуб всего нескольких руководителей на планете, которые провели обмен мнениями с Ким Чен Ыном: это китайский руководитель Си Цзиньпин , южнокорейский президент Мун Чжэ Ин и американский лидер Дональд Трамп.

Последний российско-северокорейский саммит в 2011 году дал импульс ряду совместных инфраструктурных проектов. Тем не менее российские эксперты осторожно отзываются об экономических последствиях саммита. Все проекты сейчас блокированы нынешним уровнем санкций.

Учитывая тупик на прямых переговорах между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, встреча с Путиным дает Пхеньяну возможность разжать двойные объятия, в который КНДР зажали Китай и США. Для Москвы это прекрасная возможность продемонстрировать свое влияние и предстать в качестве более надежного партнера, чем американский соперник.

Германия

Spiegel: Никакого итогового документа во Владивостоке подписано не было. Но Кремль это и не заботило. Саммит был для Путина скорее возможностью показать себя важным игроком на международной дипломатической арене.

Ким Чен Ын также может быть доволен тем, насколько символичной была встреча во Владивостоке. Буквально два месяца назад второй саммит Ким Чен Ына и Трампа во Вьетнаме завершился безрезультатно. Теперь лидеру КНДР важно было показать, что у него есть и другие варианты.

Die Welt: Развитие ситуации в мире не может не тревожить Путина. На Западе при обсуждении того, что касается Украины и реализации проекта "Северный поток — 2", скоро произойдет решающая политическая схватка. На Юге движутся к конфликту США и Иран. Индия и Пакистан на протяжении последних недель находятся на пороге войны. Еще более серьезного конкурента — Китай — Индия почтила в начале недели тем, что направила военные корабли для участия в военно-морском параде по случаю 70-летия образования Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. В такой ситуации Путину, видимо, кажется разумным привлечь на свою сторону, насколько возможно, хотя бы Северную Корею. Путин хочет спокойствия на границах на Дальнем Востоке.

Sueddeutsche Zeitung: Конкретных результатов саммит Ким Чен Ына и Владимира Путина не принес. В том, что касается переговоров об атомном разоружении, российский президент — неверный адресат. США настаивают на скорейшей и полной денуклеаризации, Путин хочет видеть Корейский полуостров без атомного оружия. Но это для него не приоритетная цель, по крайней мере до тех пор, пока в Южной Корее находятся американские войска.

Ослабления экономических санкций ООН, к чему в первую очередь стремится Ким Чен Ын, Путин не в состоянии добиться — как минимум официально, поскольку решения Совета Безопасности ООН связывают и его.

Как бы там ни было, саммит во Владивостоке имеет большое значение. Встреча предоставляет Ким Чен Ыну, до недавнего времени находившемуся в полной изоляции, еще одну возможность представить себя главой государства на международной арене и партнером по переговорам с мировыми лидерами. К тому же Ким Чен Ын показывает американскому президенту Дональду Трампу, что у него есть альтернатива диалогу с Вашингтоном.

Mittelbayerische Zeitung: Путин и Ким Чен Ын знают, что проблему КНДР можно решить только на международном уровне, с привлечением Южной Кореи и, прежде всего, под патронажем США и Китая. В действительности оба лидера преследовали, прежде всего, одну цель: они хотели показать себя на мировой арене. Кадры (из Владивостока) были сигналом, который должен был продемонстрировать: "Смотрите, мы способны действовать. Правда, нам нужны вы — американцы, китайцы и южнокорейцы, но и вы в нас нуждаетесь в равной степени.

Mitteldeutsche Zeitung: Для Ким Чен Ына демонстрация власти имеет экзистенциальное значение. Ему практически нечего терять. Для Путина речь идет о большем. Из Владивостока он полетел в Пекин для того, чтобы принять участие в конференции, посвященной планам Китая по реализации проекта "Новый шелковый путь". Именно там, в Пекине, нужно искать причину активной политики Путина на корейском направлении.

Maerkische Oderzeitung: Для Ким Чен Ына контакты с Путиным выгодны по той причине, что наряду с Пекином появляется второй заступник. Это расширяет его возможности и оказывает давление на Трампа. До сих пор КНДР заявляла только о принципиальной готовности к денуклеаризации, но по существу она сделала мало. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, всем сторонам нужно предпринять усилия, пусть даже небольшие. Кто-то из них должен начать.

Италия

Corriere della Sera: Два часа продлились переговоры во Владивостоке, и все остались удовлетворены, по крайней мере, на словах. Владимир Путин принял Ким Чен Ына, дав понять президенту США Дональду Трампу, что и Россия хочет вести диалог с Северной Кореей. Российский лидер разыграл карту мудрого дипломата, отметив, что гарантий безопасности, данных американцами, недостаточно, чтобы убедить Ким Чен Ына свернуть ядерную программу. Путин говорит, что проблему нельзя решить "законом кулака" (американским) и что гарантии Трампа должны быть подкреплены гарантиями других стран, которых касается кризис на Корейском полуострове. Необходимо участие России, Китая, Южной Кореи и Японии. Рецепт Путина — переговоры в шестистороннем формате, даже если в прошлом они не принесли результатов.

Северная Корея задушена санкциями, и Ким Чен Ын надеется на помощь России. Кремль не может предложить полное освобождение от международных санкций, потому что это еще больше осложнило бы отношения с Соединенными Штатами. Северокорейский лидер продемонстрировал Вашингтону, что не находится в изоляции.

Сингапур

The Straits Times: После провала февральской встречи с Трампом лидер КНДР начал искать пути сближения с Москвой. Российско-северокорейский саммит во Владивостоке, первый с 2011 года, также отвечает внешнеполитическим интересам России, которая стремится расширить свое влияния в Северо-Восточной Азии.

Путин, впервые встречаясь с Ким Чен Ыном, подчеркнул необходимость предоставления Пхеньяну гарантий безопасности со стороны международного сообщества. Президент России отметил, что намерен довести позицию Пхеньяна до сведения Китая и США и провести открытую и честную дискуссию с американским руководством. Существует вероятность того, что в июне на саммите "Большой двадцатки" в Японии он встретится с Трампом. Эксперты отмечают, что Ким Чен Ын сумел решить на встрече с Путиным свою главную задачу — заручиться поддержкой со стороны России.

Вьетнам

Nhan Dan: Встреча Путина и Ким Чен Ына будет способствовать продвижению сотрудничества между двумя странами и мирного процесса на Корейском полуострове. Владивостокский саммит стал возможностью для обеих стран подтвердить позиции и национальные интересы каждой из них в контексте стремительного развития Кореи и расширения ее международной интеграции, а также на фоне усиления роли России в глобальных процессах. Встречу между лидерами России и КНДР можно считать новым шагом на пути вывода из тупика переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова.

Voice of Vietnam: Переговоры Ким Чен Ына с Путиным стали посланием в адрес США. Для Пхеньяна выстраивание более тесных связей с Москвой после безрезультатной встречи лидеров Северной Кореи и Соединенных Штатов в Ханое поможет КНДР придать своей позиции больший вес при проведении дальнейших переговоров с США по ядерной проблеме. В тоже время для России в ситуации, когда в отношениях с США остается много проблем, включая кризис на Украине и войну в Сирии, тема ядерной программы КНДР является одной из немногих, по которым США и Россия имеют общую позицию.

Индия

Indian Express: Путин заявил, что готов поделиться с Соединенными Штатами деталями прошедшей в четверг встречи с Ким Чен Ыном. Это может повысить значение России в деле урегулирования ядерной проблемы КНДР.

NDTV: После застопорившихся переговоров в формате Северная Корея — США саммит во Владивостоке предоставил Пхеньяну возможность улучшить связи со своим гигантским соседом Россией. А для Кремля этот саммит стал возможностью продемонстрировать, что Россия остается важным игроком на мировой арене, несмотря на все усилия Соединенных Штатов и других государств Запада изолировать ее.

Asian Age: Во время переговоров с Ким Чен Ыном Путин позиционировал Россию в качестве противовеса Соединенным Штатам, заявляя, что КНДР нужны гарантии безопасности и сохранения ее суверенитета.