Москва пообещала защиту получившим российское гражданство жителям Донбасса

Мария Захарова. Российские паспорта, которые по упрощенной процедуре теперь могут получать жители провозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, дают им равные права со всеми гражданами нашей страны, в том числе праву на защиту со стороны российского государства , заявила официальный представитель МИД

«У человека, который обладает российским гражданством, будь то человек, который проживает на территории России, или находится на территории другого государства, если он является гражданином России, у него одинаковые права. Здесь нет избирательности», — сказала Захарова, отвечая на вопрос телеканала «Россия 24» о том, можно ли надеяться, что паспорт в большей степени защитит жизни людей, которые страдают от войны.

Получив российское гражданство, человек становится «идентичным гражданином нашей страны», получает «идентичные права и их идентичную реализацию», передает РИА «Новости».