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Москва пообещала защиту получившим российское гражданство жителям Донбасса 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Российские паспорта, которые по упрощенной процедуре теперь могут получать жители провозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, дают им равные права со всеми гражданами нашей страны, в том числе праву на защиту со стороны российского государства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«У человека, который обладает российским гражданством, будь то человек, который проживает на территории России, или находится на территории другого государства, если он является гражданином России, у него одинаковые права. Здесь нет избирательности», — сказала Захарова, отвечая на вопрос телеканала «Россия 24» о том, можно ли надеяться, что паспорт в большей степени защитит жизни людей, которые страдают от войны.
Получив российское гражданство, человек становится «идентичным гражданином нашей страны», получает «идентичные права и их идентичную реализацию», передает РИА «Новости».
Напомним, президент Владимир Путин в среду ввел упрощенную процедуру получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Донбасса де-факто стали россиянами.
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Политика , Видео , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Москва
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