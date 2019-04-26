Россия отменила санкции против бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Документ одобрен главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Решение кабмина исключает политика из перечня физических лиц, в отношении которых были введены специальные экономические меры в ноябре 2018 года.
Ранее News.ru сообщал, что Украина не будет просить Совет Безопасности ООН вводить санкции против Москвы после решения российских властей упростить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.