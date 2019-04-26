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Россия отменила санкции против экс-мэра Киева 

News.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Россия отменила санкции против бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Документ одобрен главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Решение кабмина исключает политика из перечня физических лиц, в отношении которых были введены специальные экономические меры в ноябре 2018 года.
Ранее News.ru сообщал, что Украина не будет просить Совет Безопасности ООН вводить санкции против Москвы после решения российских властей упростить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.
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Политика , Конфликты , Украина , Дмитрий Медведев , Совбез ООН , Правительство РФ
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