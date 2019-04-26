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Путин и Ким Чен Ын не достигли договоренностей 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли конкретных договоренностей на встрече во Владивостоке. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает Reuters.
«Нет, конкретных не было договоренностей, кроме ряда вопросов, которые касаются двусторонней повестки дня, пожалуй», — сказал Ушаков.
Он отметил, что разговор лидеров двух стран получился «очень полезным»: стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и перспективы ее развития.
Первая официальная встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына прошла 25 апреля во Владивостоке. Лидеры более двух часов общались в закрытом от прессы режиме. Путин назвал встречу «достаточно обстоятельной», а Ким — «содержательной».
После переговоров северокорейский лидер пригласил своего российского коллегу посетить КНДР. Путин с готовностью принял приглашение.
Это первый визит нынешнего руководителя КНДР в Россию. Его предшественник Ким Чен Ир был в РФ три раза, последний — в 2011 году.
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Комментарии
Политика , Юрий Ушаков , Чен Ким , Владимир Путин , Reuters , Владивосток , КНДР
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