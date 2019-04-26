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Рябков напомнил, почему ракета 9М729 не подпадает под действие ДРСМД 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ракета 9М729 не является ракетой средней дальности, она не должна обсуждаться в контексте Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается ракеты, вызывающей такой переполох в НАТО, это ракета 9М729, то она, как неоднократно подчеркивалось и показывалось, в том числе, физически в январе в Кубинке, не испытывалась на дальность, запрещенную договором. То есть она не относится к наземным системам средней дальности. И ее наличие или отсутствие не относится вообще к теме обсуждения того, что будет происходить дальше с договором", — сказал он на брифинге.
Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны, а вызывающая у Вашингтона озабоченности ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.
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Политика , Армия , Оружие , Сергей Рябков , Сергей Лавров , МИД , НАТО
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