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Продавец визитки Путина рассказал ее историю 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Юла
Житель Санкт-Петербурга, который выставил на продажу старую визитку президента России Владимира Путина, рассказал, что она досталась ему от отца. Об этом сообщает Daily Storm.
Продавец рассказал, что его родитель в свое время работал депутатом и находился в хороших отношениях с Путиным, который лично дал ему визитку. Ее петербуржец нашел только после смерти отца.
«И не только Владимира Владимировича визитка есть. И Аллы Пугачевой есть», — добавил продавец.
Он уверен в ее подлинности и готов показать ее экспертам или даже сотрудникам Кремля.
По словам продавца, ему уже поступило несколько звонков с предложениями приобрести визитку за 50-70 тысяч рублей, но снижать первоначально заявленную цену — 650 тысяч рублей — он не намерен.
Старую визитку Путина выставили на продажу на платформе «Юла». На белой визитной карточке указаны телефон, факс, адрес организации, в которой он работал, а также напечатана должность, которую Путин занимал с мая 1990 года по июнь 1991 года, — советник по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
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Политика , Общество , Владимир Путин , Алла Пугачева , Санкт-Петербург
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