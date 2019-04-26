Путин назвал Египет надежным партнером России

Он напомнил, что в прошлом году страны отметили 75-летие с момента установления дипломатических отношений.

"Мы развиваем наши отношения сегодня, причем очень энергично. И, без всякого сомнения, Египет — надёжный партнёр России вообще и в ближневосточном регионе в частности", — заявил Путин в ходе встречи.

Он отметил, что подписанный в ходе визита президента Египта в РФ в октябре прошлого года договор о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве позволяет вывести отношения двух стран на новый уровень.

"Мы координируем наши усилия на международной арене, и в этой связи хочу вас поблагодарить за согласие вместе с нами стать сопредседателем первого саммита Россия-Африка, который пройдет в октябре этого года", — заявил Путин.

Он добавил, что растет и торговый оборот двух стран. "По итогам прошлого года он увеличился на 14%, достигнув почти 8 миллиардов долларов, а в январе-феврале прибавил еще 25%", — заявил российский лидер.