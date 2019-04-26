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Путин назвал Египет надежным партнером России 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Отношения России с Египтом сегодня развиваются очень энергично, эта страна является надежным партнером РФ, в том числе в ближневосточном регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Он напомнил, что в прошлом году страны отметили 75-летие с момента установления дипломатических отношений.
"Мы развиваем наши отношения сегодня, причем очень энергично. И, без всякого сомнения, Египет — надёжный партнёр России вообще и в ближневосточном регионе в частности", — заявил Путин в ходе встречи.
Он отметил, что подписанный в ходе визита президента Египта в РФ в октябре прошлого года договор о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве позволяет вывести отношения двух стран на новый уровень.
"Мы координируем наши усилия на международной арене, и в этой связи хочу вас поблагодарить за согласие вместе с нами стать сопредседателем первого саммита Россия-Африка, который пройдет в октябре этого года", — заявил Путин.
Он добавил, что растет и торговый оборот двух стран. "По итогам прошлого года он увеличился на 14%, достигнув почти 8 миллиардов долларов, а в январе-феврале прибавил еще 25%", — заявил российский лидер.
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Политика , абдель ас-сиси , Владимир Путин , Египет
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