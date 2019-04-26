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Россия будет защищать интересы получивших гражданство жителей Донбасса 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские паспорта, которые по упрощенной процедуре теперь могут получать жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, дают им равные права со всеми гражданами РФ, в том числе право на защиту своих интересов российским государством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У человека, который обладает российским гражданством, будь то человек, который проживает на территории России, или находится на территории другого государства, если он является гражданином России, у него одинаковые права. Здесь нет избирательности. Ты получаешь гражданство по факту рождения или приобретаешь гражданство уже в силу каких-то определенных жизненных обстоятельств — ты являешься идентичным гражданином нашей страны, ты имеешь право на идентичные права и на идентичную их реализацию", — заявила Захарова в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос, можно ли надеяться, что паспорт в большей степени защитит жизни людей, которые страдают от войны.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Президент, говоря об указе о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.
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Политика , Украина , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД
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