Утверждения США о российской ядерной угрозе явно надуманны, это миф, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Особенно циничными выглядят тиражируемые американцами ссылки на мифический рост российской ядерной угрозы, преднамеренно искажаются положения российской военной доктрины относительно возможности применения ядерного оружия, общественности настойчиво внушают, что Россия якобы пересматривает свои взгляды на место и роль ядерного оружия и делает на него все более сильный акцент. Все это не соответствует действительности", — сказал он на брифинге в Москве.
При этом, напомнил российский дипломат, США сами хотят увеличить свой ядерный арсенал.
"В ядерной доктрине США анонсированы планы создания новых ядерных боеприпасов с пониженной мощностью. Это ядерная боеголовка для баллистических ракет подводных лодок Trident II, а также новая крылатая ракета морского базирования в ядерном оснащении", — отметил Рябков.