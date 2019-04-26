Захарова: Москва никогда не закрывала дверь, несмотря на катастрофическую политику Киева

Москва готова к диалогу с Киевом, несмотря на политику, которую проводит исполнительная и законодательная власть страны. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24". "Люди хотят мира, стабильности, изменения того курса, который был. Это является определяющим. Что касается шансов, я думаю, именно с этим и сопряжены ожидания граждан Украины. Конечно, а как же иначе, ведь Москва никогда не закрывала дверь, даже несмотря на катастрофическую риторику и катастрофические действия, которые предпринимались киевскими политиками и представителями исполнительной и законодательной власти", — сказала она, отметив, что весь фундамент двусторонних отношений был разрушен президентом Украины Петром Порошенко и его командой. "Десятки договоров были изничтожены", — напомнила она. По словам Захаровой, граждане Украины хотят пересмотра политики Порошенко. "Голосование и результаты президентских выборов точно продемонстрировали антипатию избирателей и граждан соответствующего государства к той политике, которая проводилась ранее…Товарооборот с Украиной растет, а это значит, у людей есть потребность, необходимость и желание развивать отношения. При этом ткань правовой основы этих отношений рушится специально: не потому, что этого требует ситуация в реальности, не потому, что не отвечает торгово-экономический процесс этим договоренностям, а просто потому, что это политический заказ", — пояснила она.