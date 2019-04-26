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Москва обеспокоена возможной судьбой акта Россия — НАТО 

RT на русском + ещё 1 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что Москва обеспокоена судьбой основополагающего акта Россия — НАТО.
«У нас серьёзную тревогу вызывает судьба основополагающего акта Россия — НАТО, особенно в свете ведущихся переговоров между Вашингтоном и Варшавой относительно развёртывания крупного американского континента», — приводит РИА Новости слова Келина.
Также он отметил, что расширение НАТО, нацеленное сейчас на Западные Балканы, угрожает подорвать шаткую стабильность в регионе.
Кроме того, Келин сообщил, что Москва делает всё возможное, чтобы на основе устава Совета Европы найти выход и вернуть делегацию России в ПАСЕ к полноценной работе.
Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности заявил, что Россия призывает НАТО прекратить военную активность у её границ для снижения напряжённости.
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Политика , Армия , В мире , США , Андрей Келин , Валерий Герасимов , Генштаб , МИД , Совет Европы , НАТО , РИА Новости , Варшава , Москва
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