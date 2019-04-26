Москва обеспокоена возможной судьбой акта Россия — НАТО

«У нас серьёзную тревогу вызывает судьба основополагающего акта Россия — НАТО, особенно в свете ведущихся переговоров между Вашингтоном и Варшавой относительно развёртывания крупного американского континента», — приводит РИА Новости слова Келина.

Также он отметил, что расширение НАТО, нацеленное сейчас на Западные Балканы, угрожает подорвать шаткую стабильность в регионе.

Кроме того, Келин сообщил, что Москва делает всё возможное, чтобы на основе устава Совета Европы найти выход и вернуть делегацию России в ПАСЕ к полноценной работе.