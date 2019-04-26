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Ушаков заявил, что говорить о сроках ответного визита Путина в КНДР пока рано 

ТАСС + ещё 2 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что пока никто не думает о возможных сроках визита президента России Владимира Путина в КНДР, поскольку лишь только что закончится долгожданный саммит во Владивостоке.
"Обычно когда люди ведут переговоры, то кто-то кого-то приглашает, и кто-то соглашается с этим приглашением. Потом предстоит длительный процесс, когда будут согласовываться и временные параметры, и субстантивные параметры, и так далее. Конечно, сейчас никто об этом даже не думает, мы только вчера закончили саммит долгожданный", — сообщил Ушаков журналистам в ответ на вопрос, когда может состояться визит Путина в КНДР.
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Политика , Юрий Ушаков , Владимир Путин , Владивосток , КНДР
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