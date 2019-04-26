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Пушков посмеялся над ищущей дешевый газ по всему миру Украиной 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что Нафтогазу нужно «искать дешевый газ по всему миру».
«Нафтогаз погибнет без российского газа? Да ладно. Вон Гройсман сказал Нафтогазу «искать дешевый газ по всему миру». Классная мысль! Очень перспективны Индонезия и Канада. Газа полно, правда, доставка дорогая. И где бы ни искали, дешевле, чем в соседней России, не найдут. Желаем успехов», — написал Пушков в Twitter.
Ранее на этой неделе Гройсман заявил, что Нафтогазу следует искать дешевый газ по всему миру.
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Политика , Украина , Алексей Пушков , Владимир Гройсман , Нафтогаз , Совет Федерации
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