Россия, Китай и США призвали к упорядоченному выводу войск из Афганистана

РФ, КНР и США призывают к упорядоченному и ответственному выводу иностранных войск из Афганистана как части мирного процесса, говорится в совместном документе по итогам трехсторонних переговоров в Москве. Российско-китайско-американская встреча на уровне спецпредставителей по Афганистану прошла в Москве 25 апреля. "Три стороны призывают к упорядоченному и ответственному выводу иностранных войск из Афганистана как части всеобъемлющего мирного процесса", — говорится в тексте документа, опубликованном МИД РФ,