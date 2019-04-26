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Россия, Китай и США призвали к упорядоченному выводу войск из Афганистана 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
РФ, КНР и США призывают к упорядоченному и ответственному выводу иностранных войск из Афганистана как части мирного процесса, говорится в совместном документе по итогам трехсторонних переговоров в Москве.
Российско-китайско-американская встреча на уровне спецпредставителей по Афганистану прошла в Москве 25 апреля.
"Три стороны призывают к упорядоченному и ответственному выводу иностранных войск из Афганистана как части всеобъемлющего мирного процесса", — говорится в тексте документа, опубликованном МИД РФ,
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