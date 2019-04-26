РФ, КНР и США призывают к упорядоченному и ответственному выводу иностранных войск из Афганистана как части мирного процесса, говорится в совместном документе по итогам трехсторонних переговоров в Москве.
Российско-китайско-американская встреча на уровне спецпредставителей по Афганистану прошла в Москве 25 апреля.
"Три стороны призывают к упорядоченному и ответственному выводу иностранных войск из Афганистана как части всеобъемлющего мирного процесса", — говорится в тексте документа, опубликованном МИД РФ,