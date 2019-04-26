Губернатор Магаданской области лишил министров премий

Министры труда, культуры и здравоохранения Магаданской области лишились премий по решению губернатора Сергея Носова за то, что не вовремя предоставили данные в государственные автоматизированные системы управления. Об этом сообщает местное издание «Весьма».

В ходе заседания областного правительства Носову доложили, что данные о выполнении майских указов за 2018 год в ГАС «Управление» не подали министерства труда , культуры и здравоохранения.

«Премии министрам за апрель не выплачивать, пока не исправят эту ситуацию», — отреагировал на это губернатор.

В ответ на реплику министра экономического развития Ирины Пеньевской о том, что ГАС порой работает некорректно, Носов призвал не рассказывать «сказки и рассказки».

Кроме того, губернатор приказал изменить систему оплаты труда в правительстве области — выплачивать премии в зависимости от заполнения ГАСа: если заполнена на 80% — премии не будет, на 85% — 10% от премии, на 90% — 50%, на 95% — 75%, на 100% — 100%.