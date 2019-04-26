Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор Магаданской области лишил министров премий 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Министры труда, культуры и здравоохранения Магаданской области лишились премий по решению губернатора Сергея Носова за то, что не вовремя предоставили данные в государственные автоматизированные системы управления. Об этом сообщает местное издание «Весьма».
В ходе заседания областного правительства Носову доложили, что данные о выполнении майских указов за 2018 год в ГАС «Управление» не подали министерства труда, культуры и здравоохранения.
«Премии министрам за апрель не выплачивать, пока не исправят эту ситуацию», — отреагировал на это губернатор.
В ответ на реплику министра экономического развития Ирины Пеньевской о том, что ГАС порой работает некорректно, Носов призвал не рассказывать «сказки и рассказки».
Кроме того, губернатор приказал изменить систему оплаты труда в правительстве области — выплачивать премии в зависимости от заполнения ГАСа: если заполнена на 80% — премии не будет, на 85% — 10% от премии, на 90% — 50%, на 95% — 75%, на 100% — 100%.
«И все встанет на свои места», — пообещал он.
Комментарии
Политика , Видео , Сергей Носов , Минтруд , Магаданская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина признала беспомощность без России56
Зеленский покинул Украину298
Умерла Элина Быстрицкая89
Трамп предложил России и Китаю ядерную сделку380
Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы1043
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Обезьяна научилась пользоваться Instagram
Наука и техника Интернет
Умерла Элина Быстрицкая
Общество
Последняя ставка: Макрон готов порезать Европу
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение