Си Цзиньпин подарил Путину «Легендарного скакуна на Великом шелковом пути»

После завершения рабочего завтрака Путин преподнес своему визави плакат «Российско-китайское сотрудничество», созданный в 1956 году художником Исааком Гринштейном.

На плакате изображены рабочие двух стран, приветствующие друг друга. Они стоят на фоне карты СССР и Китая, на которой обозначены и соединены линией железной дороги города Москва, Пекин, Алма-Ата и Ланьчжоу. Плакат приурочен к открытию участка Транссиба: Москва — Улан-Батор — Пекин (1 января 1956 года) и сдаче в эксплуатацию гостиницы «Пекин» в Москве.

В свою очередь, Си Цзиньпин подарил российскому президенту набор столового серебра пекинской гостиницы «Дружба», включающий чашку, тарелку, палочки и ложку, на которых выгравирован образ красавицы Древнего Китая и цветы магнолии. Гостиница «Дружба» была построена 65 лет назад в честь тесных отношений между двумя странами.

Кроме того, Путин получил от председателя КНР керамическую копию статуэтки «Легендарный скакун на Великом шелковом пути», оригинал которой хранится в Национальном музее Китая в Пекине.