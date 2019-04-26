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Си Цзиньпин подарил Путину «Легендарного скакуна на Великом шелковом пути» 

ТАСС + ещё 14 8 часов назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу переговоров обменялись подарками.
После завершения рабочего завтрака Путин преподнес своему визави плакат «Российско-китайское сотрудничество», созданный в 1956 году художником Исааком Гринштейном.
На плакате изображены рабочие двух стран, приветствующие друг друга. Они стоят на фоне карты СССР и Китая, на которой обозначены и соединены линией железной дороги города Москва, Пекин, Алма-Ата и Ланьчжоу. Плакат приурочен к открытию участка Транссиба: Москва — Улан-Батор — Пекин (1 января 1956 года) и сдаче в эксплуатацию гостиницы «Пекин» в Москве.
В свою очередь, Си Цзиньпин подарил российскому президенту набор столового серебра пекинской гостиницы «Дружба», включающий чашку, тарелку, палочки и ложку, на которых выгравирован образ красавицы Древнего Китая и цветы магнолии. Гостиница «Дружба» была построена 65 лет назад в честь тесных отношений между двумя странами.
Кроме того, Путин получил от председателя КНР керамическую копию статуэтки «Легендарный скакун на Великом шелковом пути», оригинал которой хранится в Национальном музее Китая в Пекине.
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Комментарии
Политика , Азия , Цзиньпин Си , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Китай
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