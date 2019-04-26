Обращение было опубликовано на сайте Кремля.
По словам главы государства, Быстрицкая была великой актрисой и человеком редкого обаяния.
"Выбрала делом своей жизни творчество, созидание, служение искусству. Стала настоящей легендой!", — отметил Путин.
Он добавил, что память об Элине Быстрицкой сохранится навсегда.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что Быстрицкая будет похоронена на Новодевичьем кладбище.
Артистка скончалась на 92-ом году жизни. Смерти предшествовала долгая тяжелая болезнь.
Элина Быстрицкая работала в Малом театре с 1958 года, снималась в кино с 1950 года. Всесоюзную любовь ей принесла роль донской казачки Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон» по одноименному роману Михаила Шолохова.