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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Элины Быстрицкой 

Газета.Ru + ещё 37 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Обращение было опубликовано на сайте Кремля.
По словам главы государства, Быстрицкая была великой актрисой и человеком редкого обаяния.
"Выбрала делом своей жизни творчество, созидание, служение искусству. Стала настоящей легендой!", — отметил Путин.
Он добавил, что память об Элине Быстрицкой сохранится навсегда.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что Быстрицкая будет похоронена на Новодевичьем кладбище.
Артистка скончалась на 92-ом году жизни. Смерти предшествовала долгая тяжелая болезнь.
Элина Быстрицкая работала в Малом театре с 1958 года, снималась в кино с 1950 года. Всесоюзную любовь ей принесла роль донской казачки Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон» по одноименному роману Михаила Шолохова.
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Политика , Другое , Общество , Михаил Шолохов , Сергей Собянин , Сергей Герасимов , Элина Быстрицкая
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