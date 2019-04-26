Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Си Цзиньпин назвал Путина самым близким другом 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин признались во взаимных дружеских чувствах. Путин назвал Си Цзиньпина «дорогим другом», а тот российского главу — «самым близким другом».
«Десятки мировых лидеров приехали в Китай, и я знаю, председатель Си Цзиньпин с утра до вечера с ними в контактах, проводит всякие встречи, переговоры не переставая, и тем не менее в этом сложном графике нашел время не только провести двустороннюю встречу, но и приехать, принять участие в такой торжественной, неформальной церемонии», — заявил Путин в ходе церемонии вручения ему диплома почетного доктора университета Цинхуа. Церемония прошла в пекинском отеле «Дружба».
Си Цзиньпин поздравил Путина с получением почетного звания. Китайский лидер отметил, что китайский народ тепло относится к президенту России.
«Для китайского народа Путин искренний и давний друг. А для меня лично Владимир Владимирович — самый близкий друг, он внес и вносит вклад исторического значения в углубление стратегического взаимодействия между нашими странами и продвижение многопланового двустороннего сотрудничества», — заявил председатель КНР, отметив, что только за последние шесть лет встречался с Путиным более 30 раз.
«Я ценю и дорожу нашей искренней дружбой», — подчеркнул председатель КНР.
Путин прибыл в Китай, чтобы принять участие в международном форуме «Один пояс, один путь». В форуме принимают участие представители 150 стран, в том числе 40 глав государств.
Путин проведет ряд двусторонних встреч с коллегами. В его расписании значатся переговоры с лидерами Азербайджана, Сербии, Египта и Кипра, а также с главой МИД Мьянмы. Кроме того, российский глава проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.
360tv.ru: последние новости
Российский дипломат рассказал об условии возвращения Донбасса в состав Украины Визитку Путина выставили на продажу в интернете Ким Чен Ын подарил Путину меч силы
Комментарии1
Политика , В мире , Цзиньпин Си , Владимир Путин , МИД , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский покинул Украину169
Умерла Элина Быстрицкая14
Трамп предложил России и Китаю ядерную сделку320
Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы968
«Попытка переворота»: Трамп о «российском деле»9
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Обезьяна научилась пользоваться Instagram
Наука и техника Интернет
Умерла Элина Быстрицкая
Общество
Прощание Ким Чен Ына с Россией попало на видео
В мире
«Лучший город Земли»: в Москве произошла массовая драка на битах и граблях
Происшествия
Последняя ставка: Макрон готов порезать Европу
В мире Европа
«Бог есть»: вышедший из комы Быков сделал заявление
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение