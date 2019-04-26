Си Цзиньпин назвал Путина самым близким другом

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин признались во взаимных дружеских чувствах. Путин назвал Си Цзиньпина «дорогим другом», а тот российского главу — «самым близким другом».

«Десятки мировых лидеров приехали в Китай, и я знаю, председатель Си Цзиньпин с утра до вечера с ними в контактах, проводит всякие встречи, переговоры не переставая, и тем не менее в этом сложном графике нашел время не только провести двустороннюю встречу, но и приехать, принять участие в такой торжественной, неформальной церемонии», — заявил Путин в ходе церемонии вручения ему диплома почетного доктора университета Цинхуа. Церемония прошла в пекинском отеле «Дружба».

Си Цзиньпин поздравил Путина с получением почетного звания. Китайский лидер отметил, что китайский народ тепло относится к президенту России.

«Для китайского народа Путин искренний и давний друг. А для меня лично Владимир Владимирович — самый близкий друг, он внес и вносит вклад исторического значения в углубление стратегического взаимодействия между нашими странами и продвижение многопланового двустороннего сотрудничества», — заявил председатель КНР, отметив, что только за последние шесть лет встречался с Путиным более 30 раз.

«Я ценю и дорожу нашей искренней дружбой», — подчеркнул председатель КНР.

Путин прибыл в Китай, чтобы принять участие в международном форуме «Один пояс, один путь». В форуме принимают участие представители 150 стран, в том числе 40 глав государств.