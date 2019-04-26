Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма

Международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции, заявил президент России Владимир Путин , выступая на церемонии открытия международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине.

"Важно выработать эффективный ответ на риски фрагментации глобального политического, экономического и технологического пространства, на рост протекционизма, наиболее опасной формой которого являются часто используемые в настоящее время нелегитимные, предпринимаемые в обход Совета безопасности ООН односторонние ограничения или, хуже того, торговые войны", — сказал он.

По его словам, международное сообщество только сообща может противостоять таким вызовам, как замедление глобального экономического развития, разрыв уровня благосостояния между различными странами и технологическое отставание.

"Не раз говорил и хочу повторить, что эти негативные тенденции порождают питательную среду для терроризма, экстремизма и незаконной миграции, становятся причиной разгорания старых и появления новых региональных конфликтов", — добавил он.

По мнению главы российского государства, именно Евразия способна стать примером выработки содержательной позитивной повестки для решения упомянутых и других проблем.

Путин заметил, что Россия заинтересована в самом плотном взаимодействии со всеми евразийскими партнерами на основе принципов уважения суверенитета, прав и законных интересов каждого государства.

"Именно на таких принципах вместе с нашими партнерами — Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией — строим Евразийский экономический союз", — добавил российский президент.

Он отметил, что идея председателя КНР Си Цзиньпина о сопряжении китайской "инициативы пояса и пути" с другими интеграционными объединениями полностью вписывается в планы ЕАЭС.

"Евразийский экономический союз стремится к самому широкому взаимодействию со всеми заинтересованными странами и объединениями, в первую очередь с Китаем", — сказал президент России.

Путин обратил внимание, что в ближайшие месяцы вступит в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР.

По его словам, Евразийский союз нацелен на либерализацию экономических связей и с другими партнерами.

"Уже заключены соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном, в высокой степени готовности находятся аналогичные документы с Сингапуром и Сербией, идут переговоры с Израилем, Египтом и Индией", — напомнил он.

"Разумеется, мы выступаем за конструктивное и равноправное развитие деловых связей и с Европейским союзом — нашим давним и традиционным партнером", — продолжил президент.

Он подчеркнул, что "никакие текущие разногласия не могут перечеркнуть нашу общую ответственность за будущее Европы и всей Евразии".