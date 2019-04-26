Названы причины указа об упрощении выдачи российских паспортов в Донбассе

Россия не заставляет жителей Донбасса получать российские паспорта. На это указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя , говорится на сайте Всемирной Организации.

По его словам, Москва лишь предоставляет возможность жителям Донецкой и Луганской областей стать российскими гражданами. Дипломат пояснил, что для получения российского паспорта обладателям украинского паспорта не придется отказываться от гражданства.

Небензя добавил, что процесс разработки президентского указа был прозрачным и начался «далеко не вчера» — с апреля 2014 года по вопросу приобретения гражданства России обратилось более 334 тысяч украинцев. Также он указал на то, что с того момента на территории России въехали и проживают 925 548 граждан из юго-восточных областей Украины. «Иными словами, данной инициативой Россия отвечает на чаяния многих тысяч людей», — резюмировал он.