Президент РФ Владимир Путин, а также председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.
Также на пасхальную службу приехал мэр Москвы Сергей Собянин, другие общественные и политические деятели. Торжественный молебен в честь праздника Светлого Христова Воскресения совершает Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Незадолго до полуночи в храм Христа Спасителя был доставлен из Иерусалима Благодатный огонь.
Руководители государства регулярно посещают храмы во время главных церковных праздников.
Президент РФ на Пасху по многолетней традиции бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы.
Единственный раз, когда Путин не посещал на Пасху храм Христа Спасителя, был в 2003 году. Тогда глава государства находился в Таджикистане с официальным визитом и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.
Медведев на эти церковные торжества всегда приезжает в главный храм страны.