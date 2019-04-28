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Путин и Медведев присутствуют на богослужении в храме Христа Спасителя 

Р-Спорт + ещё 24 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин, а также председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.
Также на пасхальную службу приехал мэр Москвы Сергей Собянин, другие общественные и политические деятели. Торжественный молебен в честь праздника Светлого Христова Воскресения совершает Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Незадолго до полуночи в храм Христа Спасителя был доставлен из Иерусалима Благодатный огонь.
Руководители государства регулярно посещают храмы во время главных церковных праздников.
Президент РФ на Пасху по многолетней традиции бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы.
Единственный раз, когда Путин не посещал на Пасху храм Христа Спасителя, был в 2003 году. Тогда глава государства находился в Таджикистане с официальным визитом и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.
Медведев на эти церковные торжества всегда приезжает в главный храм страны.
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Политика , Общество , Дмитрий Медведев , Иисус Христос , Сергей Собянин , Патриарх Кирилл , Владимир Путин , Москва
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