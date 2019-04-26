Путин и Вучич обсудили сотрудничество России и Сербии

Президент России Владимир Путин на встрече с сербским коллегой Александаром Вучичем выразил намерение обсудить как двусторонние, так и региональные вопросы.

"Рад возможности встретиться с вами на полях сегодняшнего мероприятия, поговорить о двусторонних отношениях и о ситуации в регионе", — сказал Путин в начале встречи с Вучичем в рамках форума "Один пояс — один путь".

Российский лидер вспомнил свой январский визит в Белград, заметив, что он способствовал активизации двусторонних связей. Путин также отметил, что товарооборот по итогам 2018 года вырос на 2%.

"У нас развиваются отношения в такой чувствительной сфере как ВТС, военное взаимодействие", — сказал Путин.

В свою очередь, Вучич подчеркнул, что в его стране считают, что визит Путина носит исторический характер и имел наивысшее значение для развития отношений между Сербией и Россией. "Этот визит был визитом с душой, потому что он тронул душу всех граждан Сербии", — сказал Вучич.

Он также поблагодарил Путина за поддержку, которую Россия оказывает Сербии, в том числе в вопросе сохранения ее территориальной целостности и суверенитета.

Сербский президент поздравил Путина с Великой пятницей и пожелал "радостной и благословенной Пасхи, благополучия и удачи братскому русскому народу".